Real Madrid Teknik Direktörü José Mourinho, LaLiga'da Celta Vigo ile oynanacak maç için Santiago Bernabéu'ya dönmeden önce kadrosundaki oyuncuların konumuna ilişkin görüşlerini açıkladı.

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Real Madrid Teknik Direktörü José Mourinho, LaLiga'da Celta Vigo ile oynanacak maç için Santiago Bernabéu'ya dönmeden önce kadrosundaki oyuncuların konumuna ilişkin görüşlerini açıkladı.

Mourinho'nun maç öncesi basın toplantısındaki öne çıkan açıklamalarını Sport gazetesi yayımladı. Mourinho şöyle konuştu: "Celta Vigo, puanının gösterdiğinden çok daha iyi bir takım. Santiago Bernabéu'dan uzun süre uzak kaldıktan sonra bu maç bizim için çok önemli olacak."

Medyanın odağı yeniden, büyük yıldız statüsüne sahip olan ve bu durum sözleşmesine de yansıyan Vinicius Junior'a çevrildi. Ancak oyuncu, şu an için Real Madrid'deki ilk 11 yerini kaybetmiş durumda.

Sezon başındaki, kendisinin de kabul ettiği kötü performansı ve LaLiga'da aldığı 4 maçlık ceza, Yan Diomande'nin öne geçmesine ve Fildişili oyuncunun onun yerini kapmasına yol açtı.

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Vinicius'un Dünya Kupası'nın ardından iyi hazırlanamadığını kabul etmesiyle ilgili konuşan Mourinho, "Yaz geride kaldı, şimdi kıştayız. Bizim için önemli olan şu an." dedi.

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Mourinho şöyle devam etti: "Önemli olan, bu kritik döneme nasıl hazırlandığı. Kral Kupası da yaklaşıyor, ardından Süper Kupa geliyor ve orada iki maç oynamayı umuyoruz. Ayrıca şubata kadar maçlar üst üste binecek. Vinicius'u iyi görmeyi umuyoruz."

Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk 11'de mi başlayacak, yedek mi olacak? İki hafta önce Vinicius, Real'in en büyük sorunu olarak konuşuluyordu. Şimdi ise Singapur ve Japonya'ya karşı attığı gollerin ardından başka şeylerden bahsediyoruz."

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Mourinho şunun altını çizdi: "Vinicius hakkındaki görüşüm, 4 ya da 5 hafta önce söylediğimle aynı. O inanılmaz bir oyuncu, onu seviyoruz ve ona ihtiyacımız var. Ancak burada hiçbir oyuncuya ayrıcalık yok ve önceden alınmış bir kararla oynaması gereken bir oyuncu da yok. Real Madrid için oynayan bir grubumuz var. Real Madrid'in birçok iyi oyuncudan oluşan güçlü bir kadrosu olmalı."

Geniş bir kadroya sahip olma isteğini de vurgulayan Mourinho, şunları ekledi: "Yakında 23'ten fazla oyuncum olacak ve bazı oyuncuları tribüne göndermek zorunda kalacağım. Harika bir sezon geçirmeme yardımcı olacak seçenekler sunan oyuncular istiyorum. 11'den fazla özel oyuncu istiyorum."

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Takımdaki sakatlıkların azaldığı açıkça görülüyor. Mourinho bu konuda şunları söyledi: "Oyuncular şu ana kadar daha az sakatlık yaşadı. Temel mesele, oyuncuların mesleklerine karşı ne hissettikleri ve onun hakkında nasıl düşündükleri. Kendilerine yardımcı olabilecek tüm çalışma araçlarından yararlanıyorlar ve bu takdir edilmesi gereken bir şey. İyi bir fiziksel duruma ulaşmak birçok faktöre bağlı."

Durum bu şekilde devam eder ve Real Madrid oyuncularının büyük bölümünü sağlıklı tutmayı başarırsa, Madrid ekibinin galibiyet almaya devam etmesi daha kolay olacak.