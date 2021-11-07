Mourinho'dan sır dolu açıklama: Yıllardır saklanan şeyler var!

Serie A'da Venezia deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Roma'da teknik direktör Jose Mourinho oyuncularını basın mensupları önünde eleştirmekten çekinmedi. Maç sonunda Sky Sport'a konuşan Mourinho sinir bozucu bir yenilgi aldıklarını belirtirken, kaçan gol fırsatları nedeniyle oyuncularını topa tuttu.

Mourinho ne söyledi?

Oyuncularının gol vuruşu konusundaki başarısızlığına dikkat çeken Mourinho, bu şekilde kaybetmenin canını yaktığını söyledi:

"Veretout ve Pellegrini gibi hücum oyuncularımızın yanında başka oyuncularımızla birlikte 20'den fazla şans bulduk ancak pas vermedik. Bu kadar çok gol şansı yaratıp gol atamamak nasıl oluyor anlamam mümkün değil.

"Dün çalıştığımız bir setle golü yedik yine yanlış savunma yaptık. Venezia'nın ikinci golü için düşüncelerimi kendime saklamam gerekiyor çünkü açıklarsam başım belaya girer."

Hakemlere eleştiri

Hakemleri de eleştiren ve Roma'nın uzun bir süredir hatalı hakem kararlarından etkilendiğini belirten Portekizli teknik direktör bu duruma anlam veremediğini söyledi:

"Belki bir gün bazı olayların gerçek sebebini anlayabilirim. Yıllarca saklı kalan şeyler var ve ben belki bunları bir gün anlayacağım. Bir teknik direktör olarak oyuncularıma hırs ve motivasyon vermeliyim.

"Matematiksel olarak imkansız hale gelene dek hedefimizin dördüncülük olacağını söylemeye devam edeceğim. Roma son birkaç sezonu altıncı ve yedinci bitirdi. Takımın geçen sezondan çok daha güçlü olduğunu düşünmüyorum. Bu seviye için deneyimsiz oyuncular aldık."

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