Mourinho'dan Roma taraftarlarına teşekkür: "Duygular ve sonsuz minnettarlık"

José Mourinho'nun Stadio Olimpico'ya bu kez Roma'nın rakibi olarak dönüşü, Portekizli teknik direktöre özel duygular yaşattı. Takımı Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı 4-3 yenmesine rağmen Special One, kariyerinde önemli bir yere sahip olan Roma taraftarlarını özel olarak anmak istedi. Mourinho, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda başkentle kurduğu bağı hatırlattı ve bazı anların sahada alınan sonuçların ötesine geçtiğini vurguladı.





Roma'nın eski teknik direktörünün paylaştığı mesaj şöyle: "Uzun bir kariyerin en güzel anları ne goller ne de galibiyetler olduğunda, geriye yalnızca alçakgönüllülükle şükranlarımı sunabileceğim duygular kalıyor. Teşekkürler Roma, teşekkürler Roma taraftarları. Sizlere duyduğum minnettarlık sonsuz; yaşattığınız duygular için teşekkürler. José"





Bu sözler, Mourinho ile Roma taraftarları arasındaki özel bağın Ocak 2024'teki ayrılığa rağmen güçlü kaldığını bir kez daha gösteriyor. Roma'yı 2022'de Konferans Ligi şampiyonluğuna, 2023'te ise Avrupa Ligi finaline taşıyan Portekizli teknik direktör, Real Madrid'in galibiyetini ikinci plana bırakarak Olimpico'ya dönüşünde yaşadığı duyguları öne çıkardı.