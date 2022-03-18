Mourinho'dan Roma-Lazio derbisi öncesinde Sarri''ye sigara göndermesi

Roma patronu Jose Mourinho, yaklaşmakta olan derbi öncesinde Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri ile akıl oyunları oynamaya başladı. 'Özel Kişi' eski günlerini hatırlattı.

Portekizli teknik adam, Perşembe gecesi Avrupa Konferans Ligi'nde Vitesse ile karşı karşıya gelirken, Lazio sahada değildi.

Roma ve Lazio'nun yaklaşmakta olan derbisi, Şampiyonlar Ligi eleme potası yarışı için de çok önemli. Mourinho, oyuncularının dinlenme süresiyle ​​ilgili endişelerini dile getirdi.

Ne söylendi?

Mourinho Sky Sport Italia'ya şunları söyledi:

"Açıkçası, bugün Pazar günü de oynaması gereken birçok oyuncuyla oynadığımız için mutlu değilim. Bu gece Lazio takımı evde Sarri ile sigara içiyor. Ancak bunun nedeni Vitesse'nin gerçekten iyi bir takım olması!"

Derbi öncesi durum

Sarri'nin Lazio'su, Şampiyonlar Ligi potasında dördüncü sırada yer alan Juventus'un yedi puan gerisinde 49 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Mourinho'nun Roma'sı şu anda yerel rakiplerinin sadece bir puan gerisinde ancak yedinci sırada yer alıyor.

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