Mourinho'dan Real Madrid yıldızını kadrosuna katmak isteyenlere: Bunu tamamen aklınızdan çıkarın

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, kraliyet ekibinin Brezilyalı forveti Endrick ile ilgilenen kulüplere net bir mesaj göndererek, bu sezon az forma şansı bulması ve önümüzdeki kış transfer döneminde ayrılacağına dair spekülasyonların artmasına rağmen oyuncunun kalmasını istediğini vurguladı.

Bu sezon yalnızca 4 dakika süre alan 20 yaşındaki Endrick, ocak ayında Real Madrid'den ayrılma ihtimali bulunan isimlerden biri olarak görülüyor. Brezilyalı futbolcuyla başta Aston Villa olmak üzere Premier Lig kulüpleri ile İtalya'dan Roma ve Milan ilgileniyor.

Brezilyalı forvetin süre alamamasına rağmen Mourinho, Real Madrid - Roma karşılaşması öncesinde Brezilya televizyonuna verdiği röportajda oyuncudan vazgeçme niyeti bulunmadığını belirtti ve durumunu takip eden kulüplere açık bir mesaj gönderdi.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre Portekizli teknik adam şöyle konuştu: "Bu işi akıllarından çıkarsınlar, tamamen unutsunlar. Endrick ile ilgilenen ve onu transfer etmeyi bekleyen bir kulüp varsa, oturup beklesin; çünkü beklemekten sıkılacak."

Mourinho, Endrick'in yokluğunun sebebini açıkladı

Mourinho, Endrick'in yaşadığı sakatlığın onu bir aydan fazla, tam olarak dört ila beş hafta arasında takımdan uzak tuttuğunu açıkladı ve göreve geldikten sonra oyuncuyla konuştuğunu, ancak koşulların iyileşmesinin ardından ona yeterli oyun süresi vermeye imkân tanımadığını dile getirdi.

Portekizli teknik adam, Villarreal karşılaşmasında Endrick'i oyuna sokmayı planladığını, ancak Vinicius Junior'ın kırmızı kart görmesinin ardından hesaplarının değiştiğini sözlerine ekledi.

Mourinho şöyle dedi: "Takımın o anda şansı yoktu; çünkü golü attığımız sırada Bernardo ve Endrick'i oyuna sokmaya hazırlanıyorduk. Skorda öne geçince ve on kişi kalınca teknik direktör kararlarını değiştirip başka seçenekler arıyor."

"Kiralığa gitmesine ihtiyaç duyduğunu düşünmüyorum"

Mourinho, Brezilyalı forvetin potansiyelini çok beğendiğini vurguladı; oyuncunun güvenine sahip olduğunu ve şu ana kadar az süre almasının onu hesaplarının dışında bıraktığı anlamına gelmediğini belirtti.

Portekizli teknik adam, "Çok sevdiğim ve izlemekten keyif aldığım bir oyuncu. Büyük bir potansiyele sahip ve bizim için çok önemli bir futbolcu." dedi.

Mourinho, Endrick'in kiralık olarak ayrılması fikrini reddettiğini belirterek açıklamalarını şöyle tamamladı: "Endrick ile ilgilenen her kulübün karşısında beni bulması gerekecek; çünkü kiralık olarak gitmeye ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum, burada büyük bir başarı elde edecek."