Mourinho'dan Mbappe eleştirilerine yanıt: Futbolu anlamayanlar var, zaferlerimiz bazılarını kızdırıyor

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'yi savundu ve eleştirenlere karşı taarruza geçerek, "Bazıları futboldan anlamıyor, bazıları ise gerçeği söylemek istemiyor" ifadelerini kullandı.

Mbappe, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan'ı yenmesine rağmen defansif görevleri yerine getirmediği için eleştirilere maruz kalmıştı.

Fransız golcü, bu eleştirilere bazılarının kibir olarak nitelendirdiği bir üslupla cevap verdi. "L'Equipe" gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Bunun normal olmadığını düşünüyorum, ama yıllardır üstün başarıyı yaşamış birinin hayatı bu."

Sözlerine şöyle devam etti: "İnsanların her zaman bir kişinin yapmadığı şeye bakması normal. Birisi bunu 10 yıldır yaptığında, insanlar artık onun yaptığı şeye bakmıyor. Bunu yapabileceğini biliyorlar. Bu yüzden her zaman yapmadığı şeye bakmaya çalışıyorlar."

Mbappe'ye yönelik eleştiriler

Mbappe'nin eleştiriler karşısında kendini savunmasının ardından Mourinho, Fransız yıldızın takım için bir sorun teşkil etmediğini vurgulayarak bir Portekiz atasözünden yararlandı.

Mourinho, bugün cuma günü Rayo Vallecano maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, "AS" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Ben eleştirenlerden bahsetmiyorum. Vinicius için söylediğim atasözünün aynısını kullanıyorum. O, çok fazla, gerçekten çok fazla meyve veren bir ağaç ve insanlar genellikle meyveli ağaca taş atar."

Sözlerine şöyle ekledi: "Mbappe eleştirilere verdiği cevapta haklı. 40 gol atan bir oyuncu asla takım için sorun teşkil etmez. Dostluğu ve saygıyı yaratmayı başardığınızda... hayal edin."

Portekizli teknik direktör şöyle devam etti: "Bir teknik direktör olarak çok takdir ettiğim ve hayran olduğum şeyler var. Futbol hakkında konuşan ama onu anlamayan insanlar var. Bir de onu anlayanlar var, ve iyi olmayan şeyler hakkında konuşmaları işlerine geliyor."

Portekizli teknik direktör devam etti: "Takımı (Inter Milan maçının) son dakikalarında on kişiyle oynarken gördüm, gücünü tüketmiş olan Cucurella ile sol taraftan savunma yaparken ve gücünü tüketmiş olan Kylian'la, bunu gördüm. Ben bir teknik direktör olarak bunu inanılmaz derecede takdir ediyorum. Benim için bu tür bir davranış bir sevinç kaynağı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Futbolu benim anladığım kadar anlayan insanlar var ve onlar da bunu gördüler, ama söylemiyorlar. Sonra iyi savunma yapmadığımızı, üç ya da dört gol yiyebileceğimizi söylüyorlar."

Devam etti: "Ama sekiz gol atabileceğimizi de söylemiyorlar. Çok sıkıcı maçlar oluyor ve belki bazılarını biz de oynuyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde iki takımın birbirinden korktuğu, kimsenin risk almadığı ve insanların ağzında kötü bir tatla evlerine döndüğü maçlar var."

"Special One" bu konudaki sözlerini şöyle noktaladı: "Dört gol atabilirlerdi, evet evet, ama biz sekiz gol atabilirdik. Ve futbolu benim gibi anlayan ama bunu söylemeyen insanlar var. Neden bunu söylemiyorlar? Kazandığımız için mutsuz musunuz?"

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Betis penaltısı

Mourinho, İspanya Hakem Komitesi'nin maç hakeminin penaltıyı tekrarlatmama kararını onaylamasının ardından, Kylian Mbappe'nin Real Betis karşısındaki penaltısına dair hakem tartışmasına geri döndü.

Şunları söyledi: "Bu beni şaşırtmıyor, çünkü hakemler arasında büyük bir koruma var. Bir hakem kararını eleştirmeleri çok nadir ve çok zor. (Hakemler arasındaki) birlik bir güçtür."

Kadro rotasyonu

Kadroda değişiklik yapma olasılığı ve Yan Diomande'nin oynama ihtimaliyle ilgili olarak Mourinho, yarın Vallecano'ya karşı ilk 11'de başlayacak oyuncuların isimlerini açıklamayı reddetti.

Şunları söyledi: "Kimin oynayacağını söylemek istemiyorum. Bu yönde ilerlemiyorum. Önümüzdeki üç maçı değil, yarınki maçı düşünüyorum. Kazanmak istiyorum."

Sözlerine şöyle ekledi: "Ama evet, biraz alan var... belki rotasyon için değil, ama yeni bir enerji için alan. Çok fazla yakıtı olan bacaklar. Salı günkü maçta çok fazla çalıştık. Camavinga, Bernardo ve Arda'yı geri kazandık."

Devam etti: "Çok fazla yakıtı olan bacaklara oynama fırsatı vermek için güçlü bir grubumuz var. Diğerlerinin de biraz dinlenme zamanı olması için. Dokuz günde üç maçımız var ve üç gün sonra Elche... ama odak noktası yarın nasıl kazanacağımız."

Sözlerini şöyle noktaladı: "Ve bu kapsamda, önemli olan son maçta forma giymeyen iki ya da üç oyuncunun takıma biraz daha fazla enerji verebilmesi."

Courtois'ya övgü

Mevcut sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala Thibaut Courtois'nın takım için taşıdığı önemle ilgili olarak Mourinho şunları söyledi: "O endişeli değil, kulüp de endişeli değil. Bir uyum var ve herkes aynı şeyi istediklerini biliyor."

Sözlerine şöyle ekledi: "Bir kaleci için hâlâ genç ve üstelik ülkesinin milli takımıyla Uluslar Ligi'nde oynamamaya karar verdi. Bu da ona daha odaklı olma ve UEFA ya da FIFA arası dönemlerde daha fazla dinlenme imkânı veriyor. İşte, harika bir maç çıkardı."

Valverde ve Tchouameni

Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni'nin geçen sezon aralarında yaşanan ünlü kavganın ardından birlikte oynama olasılığı ve olanları çözmek için müdahale edip etmediğiyle ilgili olarak Mourinho şunları söyledi: "Ben bir şey yapmadım, onlar yaptı. Grubun içindeki uyum, dostluk, birlikte kazanmak, birlikte kaybetmek, sinirli bir şekilde yedek kulübesine gitmek ama sahadaki takım arkadaşlarını desteklemek."

Şöyle açıkladı: "Valverde ve Tchouameni'nin durumuna özel olarak cevap vermeden söyleyeyim, grup harika. Ve bu durumda, (geçen sezonki kavga hakkında) hiçbir şey bilmeseydim, onların yakın arkadaş olduğunu düşünürdüm."

Gülerek devam etti: "Tabii ki Aurelien geldiğinde dikkatliydim, çünkü müdahale edip barış bakanı olmam gerekip gerekmediğini bilmem gerekiyordu, ama ben bir şey yapmadım. Onlar yaptı."

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