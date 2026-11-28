Real Madrid, La Liga'da bugün cumartesi günü Santiago Bernabéu'da Alavés'i ağırlayacak. José Mourinho bu maçta galibiyet serisini sürdürmeyi ve takımın zirvedeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Ancak Portekizli teknik adam, takımın hücum gücünden ödün vermeden yıldızlarını dinlendirmek için bazı taktik değişikliklere de başvurabilir.

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Real Madrid'in Alavés karşısındaki muhtemel ilk 11'inin ayrıntılarını İspanyol gazetesi AS paylaştı. Habere göre Portekizli teknik adam, Bernardo Silva'yı dinlendirmeyi, Arda Güler'i yeniden orta sahaya çekmeyi ve Diomande'yi sağ kanatta oynatmayı düşünüyor. Bu plan, takıma Kylian Mbappé'nin arkasında dört hücumcuya yer açma imkânı tanıyor.

Alavés maçı, Real Madrid'in kasım ayındaki milli aranın ardından Santiago Bernabéu'da oynadığı üç maçlık serinin son durağı olacak.

Eflatun-beyazlılar, Celta Vigo ve Eindhoven karşısında aldığı galibiyetlerle yeniden kazanmaya başladı ve taraftarlarının olumlu sonuçların devam edeceğine dair umudunu artırdı. Mourinho'nun öğrencileri, eylül sonunda Atlético Madrid'e kaybettikleri maçtan bu yana La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 10 galibiyet elde etti.

Bu etkileyici seri, Real Madrid'in Avrupa arenasındaki zirve konumunu güçlendirirken La Liga yarışında Barcelona üzerindeki baskıyı da sürdürmesini sağladı. Bu da daha zorlu bir döneme girmeden önce olumlu ivmeyi korumak için Alavés karşısında galibiyeti zorunlu kılıyor.

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Bu karşılaşmanın ardından eflatun-beyazlıları deplasmanda üç maçlık bir seri bekliyor. Seri, çarşamba günü Real Sociedad ile karşılaşmak üzere San Sebastian'a yapılacak yolculukla başlayacak, ardından pazar günü Athletic ile oynamak için Bilbao'ya gidilecek. Takım daha sonra çarşamba günü Arsenal maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne dönecek.

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Mourinho'nun planında Diomande ve Bellingham

AS'e göre Mourinho, Bernardo Silva'ya dinlenme fırsatı verecek bir hücum değişikliği üzerinde çalışıyor. Bu planda sağ kanatta Diomande, oyun kurucu pozisyonunda Jude Bellingham ve sol kanatta Vinicius Junior, santrfor Kylian Mbappé'nin arkasında görev yapacak.

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Fransız yıldız, etrafındaki üçlünün sağladığı hücum desteğinden yararlanarak parlak performansını sürdürmeyi ve bu sezon La Liga gol krallığı yarışındaki şansını artırmayı hedefliyor.

Öte yandan son dönemde hücum görevleri üstlenen Arda Güler, orta sahanın merkezine dönerek Aurélien Tchouaméni'nin yanında yer alacak. Bu değişiklik, Mourinho'ya orta saha kontrolü ile mümkün olan en fazla hücum seçeneği arasında denge kurma fırsatı veriyor.

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Tchouaméni, takımın Avrupa'daki maçında devre arasında oyundan çıkmış, yerine giren Jude Bellingham ise Eindhoven karşısında dikkat çekici bir performans sergileyerek gecenin yıldızı olmuştu.

Valverde sağ bekte devam ediyor

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Savunma hattında ise Trent Alexander-Arnold'un sakatlığı nedeniyle forma giyememeye devam etmesiyle birlikte, Dumfries'in yedek kulübesinde süre almayı beklemesine rağmen Federico Valverde'nin sağ bekte görev yapmayı sürdürmesi bekleniyor.

Stoper hattında Mourinho'nun Ibrahima Konaté ve Dean Huijsen ikilisine güvenmesi beklenirken sol bekte Marc Cucurella yer alacak.

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Kalede ise herhangi bir sürpriz beklenmiyor. Belçikalı Thibaut Courtois, takımdaki tartışmasız yeri sayesinde açık ara ilk tercih olmaya devam ediyor.

Real Madrid'in Alavés karşısındaki muhtemel ilk 11'i

Bu veriler ışığında Real Madrid, Alavés karşısına şu kadroyla çıkabilir: "Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Arda Güler; Diomande, Bellingham, Vinicius Junior; Kylian Mbappé".