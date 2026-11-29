José Mourinho, Real Madrid'in LaLiga'nın 14. haftasında Santiago Bernabeu'da Deportivo Alaves'e 1-2 kaybetmesinin ardından, ekibinin bu sezonki ilk yenilgisinin sorumluluğunu üstlendi.

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Mourinho, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Arda Güler'i oyundan alıp Vinicius'u sahada tutma kararını şöyle açıkladı: "Kendi savunma bölgesine çok sayıda oyuncu yığan bir takıma karşı oynuyorduk. Topu kazandığında elinde tutmuyordu, çünkü amacı topa sahip olmak değil, hücum oyuncularına doğrudan toplar göndermek, kanat oyuncuları üzerinden hücum geçişlerine ve kontra ataklara yaslanmaktı."

Mourinho şöyle devam etti: "Ceza sahası içinde varlık gösteremiyorduk. Bu yüzden buraya gelen diğer takımlardan farklı bir oyun ortaya koyan bir rakibe karşı Espi'nin bir çözüm olabileceğini düşündüm. Beş defans ve önde üç oyuncuyla, tamamen savunmaya kapanarak oynadılar."

Oyuncularının fiziksel tazelikten yoksun olduğunu kabul eden Mourinho, şunları söyledi: "Buna katılıyorum. Kike planını yaptı ve bu bizim için sürpriz olmadı. Dün, rakibimizin uyguladığı şekilde savunma yapacak bir takıma karşı oynamaya alışmak amacıyla antrenman yaptık."

Arda Güler'in oyundan alındıktan sonra kimseyle tokalaşmadan sahayı terk etmesiyle ilgili olarak ise Mourinho, "Bunu tamamen normal görüyorum. Sahada kalmak isteyen ama kendini oyundan alınmış bulan bir oyuncunun tavrını anlıyorum. Bence bu normal bir davranış" dedi.

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Portekizli çalıştırıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir hikâye yazmak istiyorsanız, yarın için çok basit bir hikâyeniz var: Real Madrid'in yenilgisi. Real Madrid'in kaybetmesi dışında başka hikâyeler aramaya gerek yok."

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Teknik direktör, maçların gidişatını değiştirmeye yönelik teknik müdahaleleri hakkında da konuştu: "Burada oyunculara yardım etmeye ve onlara destek olmaya çalışmak için varım. Bazen bunu başarıyorum, bazen başaramıyorum ama işin doğası bu."

Mourinho, "Şu an açıklayabileceğim her şeyi anlatmaya çalıştım, çünkü maçı yeniden izlemedim, yeterince incelemedim ve kapsamlı bir analiz yapma fırsatımız da olmadı. Cevaplar aramam gerekiyor" diye konuştu.

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Mourinho ekledi: "Benim için net olan tek bir cevap var, o da fiziksel tazelikten yoksun olduğumuz. Sadece savunma yapmak ve kontra ataklara çıkmak için maça hazırlanmış bir takıma karşı oynadık ama başka cevaplara da ihtiyacım var ve bu biraz zaman gerektiriyor."

Mourinho, taraftarların Vinicius'u ıslıklaması ve bu ıslıkların oyuncuya mı yoksa onu sahada tutma kararına mı yönelik olduğu sorusuna da şu yanıtı verdi: "İzlenimim şu: Real Madrid kaybettiğinde ana hikâye bu olur. En azından çarşambaya kadar konuşacak bir şeyiniz var: Real Madrid kaybetti, takım kötü bir maç çıkardı ve teknik direktör değişikliklerde hata yaptı."

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Deneyimli teknik adam şöyle devam etti: "Güler'in kimseyle tokalaşmadan sahadan ayrılması ya da taraftarların Vini'yi ıslıklaması hakkında hikâyeler uydurmanıza gerek yok. Bu tür hikâyeleri genellikle işler iyi gittiğinde, biraz heyecan katmak için ararsınız."

Mourinho sözlerini şöyle tamamladı: "Kaybettik ve bu bizim için çok zor bir durum. Eleştirecek ve tartışacak çok şeyiniz olduğundan eminim. Bir oyuncunun diğer takım arkadaşlarından daha iyi olduğu söylenemez ve sorumlunun teknik direktör olduğu açık. Konuşmaya değer başka bir hikâye yok."