Real Madrid, bugün akşam İspanya Ligi'nin on ikinci haftasında Valencia'ya konuk olurken, Mestalla Stadı'nda zorlu bir sınava çıkıyor. Jose Mourinho'nun puanlarından feragat etmek istemediği bu maç, aynı haftada oynanacak Barcelona ve Atletico Madrid karşılaşmasının beklenmesiyle ayrı bir önem taşıyor.

İspanyol "As" gazetesine göre, Portekizli teknik direktör, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki AEK Atina maçının ardından oyuncularının toparlanması için mevcut zamanın kısıtlı olmasından endişe duyuyor; ancak Valencia karşısındaki görevin zorluğunun farkında olarak, elindeki en güçlü kadroya güvenmeyi planlıyor.

Mourinho, basın toplantısında endişelerini gizlemedi ve Valencia maçının, teknik direktörünün sahip olduğu büyük tecrübe ve net felsefesinin yanı sıra, Real Madrid'i Mestalla Stadı'nda bekleyen coşkulu taraftar atmosferi göz önüne alındığında, ligin en zorlu maçlarından biri olduğunu vurguladı.

Maç, Kraliyet Kulübü açısından ek bir önem kazanıyor; zira Barcelona ile Atletico Madrid pazar günü karşı karşıya gelecek. Bu durum, önce galibiyeti elde etmesi şartıyla, Real Madrid'e rakiplerinden birinin ya da her ikisinin puan kaybını değerlendirmek için değerli bir fırsat sunuyor.

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Mourinho'nun, özellikle Camp Nou'da Barcelona'yı yendiği maçtan bu yana son karşılaşmalarda güçlü performanslar sergileyen kadroya, geçmiş maçların koşullarının dayattığı bazı değişiklikler yaparak yeniden güvenmesi bekleniyor.

Portekizli teknik direktör, AEK Atina karşılaşmasında başta Konate, Huijsen, Tchouameni ve Arda Güler olmak üzere bazı temel oyuncularını dinlendirmişti. Son iki oyuncu, Valencia maçına hazırlık amacıyla takımla birlikte Yunanistan'a gitmemişti.

Avrupa maçında ilk 11'de yer alan Militao ve Rüdiger'in yerine Konate ve Huijsen'in savunmanın göbeğine dönmesi bekleniyor. Tchouameni, Camavinga'nın yokluğunu telafi ederken, Arda Güler ise ilk 11'deki yerini yeniden alacak.

Mourinho ayrıca, hücum etkinliğini artırmak ve onun Valencia savunmasını delme kabiliyetinden yararlanmak amacıyla, Federico Valverde'yi sağ bek mevkisine geri döndürmeyi ve sol kanatta Diomande'yi sahaya sürmeyi planlıyor.

Hücum hattında ise olağanüstü bir gol dönemi yaşayan Kylian Mbappe'nin oynamasıyla ilgili herhangi bir şüphe bulunmuyor. Son 6 maçta 8 gol kaydeden Mbappe, Real Madrid'in karşılaşmayı kazanmak için bel bağladığı en önemli silah hâline geldi.

"As" gazetesine göre, Real Madrid'in maça aşağıdaki kadroyla çıkması bekleniyor:

- Kaleci: Courtois.

- Savunma: Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella.

- Orta saha: Bernardo Silva, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Diomande.

- Hücum: Mbappe.