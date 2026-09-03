Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, İspanya La Liga'daki bir sonraki maçta rakip olacağı Real Betis'in teknik direktörü Manuel Pellegrini'ye, geçmişte iki taraf arasında yaşanan anlaşmazlıkların ardından bir nevi barış mesajı gönderdi.

Mourinho, La Liga'nın dördüncü haftasında yarın akşam, cuma günü Real Madrid'i deplasmanda Real Betis karşısında sahaya sürmeye hazırlanıyor. Ardından salı günü Inter Milan'a karşı güçlü bir mücadeleyle Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna başlayacak.

Mourinho, kendisiyle Pellegrini arasındaki anlaşmazlıklar sorulduğunda şunları söyledi: "Ben kimseyi bir şey için suçlamıyorum, çünkü geçmişe geri dönemeyiz. Ama bazen öyle sözler söylersiniz ki sonra kendinizi aptal hissedersiniz, hata yaptığınızı hissedersiniz."

"AS" gazetesinin bugün, perşembe günü ayrıntılarını aktardığı basın toplantısında şunları ekledi: "Geçmişte onun hakkında çok aptalca bazı sözler söyledim, sonra da bunun bedelini fazlasıyla ödedim."

Mourinho, Chelsea dönemindeki bazı sonuçların, Pellegrini'nin Manchester City ile kazandığı İngiltere Ligi şampiyonluğu yarışını etkilediğine değindi. Ardından, ikisini bir araya getiren, Betis ile Roma arasındaki bir hazırlık maçında yaşanan başka bir anıyı hatırlattı.

Mourinho şöyle konuştu: "Betis ile Roma arasındaki hazırlık maçlarından birinde, hakem kararları yüzünden kendimizi yedi oyuncuyla oynarken bulduk. Pellegrini bizi ezmeye çalışmayacaklarını söyledi ve skoru olduğu gibi bıraktılar, sonuç neredeyse 3-1'di. 8 gol atabilirlerdi."

Sözlerini şöyle tamamladı: "O büyük bir teknik direktör ve bir insan olarak örnek biri, onu çok seviyorum. Yarın maçtan önce ve sonra bir kucaklaşma olacak, ardından mücadeleye başlayacağız."

İlgili haberler:

3 dakikalık telefon görüşmesi: Mourinho Real Madrid yıldızının ayrılığının perde arkasını açıkladı

Mourinho oyuncusuna ateş püskürdü: Hataların üst üste birikmesi kabul edilemez

Real Betis karşılaşmasıyla ilgili olarak Mourinho, istenen sonuçla dönebilmek için takımının büyük bir performans sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Mourinho şunları söyledi: "Büyük bir takım olmalıyız, aksi takdirde kazanamayız. Betis çok iyi bir takım ve Real Madrid'in orada aldığı son sonuçlar galibiyet elde etmenin ne kadar zor olduğunu doğruluyor. Kazanmak istiyorsan en iyi seviyende olmalısın, başka bir seçenek yok."

Messi için Amerika Ligi'ni izleyeceğim

Real Madrid teknik direktörü, Amerikan takımı Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi hakkında da konuştu; Messi Arjantin Milli Takımı'nda uluslararası kariyerini sonlandırmıştı.

Mourinho şöyle dedi: "Messi hakkında konuşmak karmaşık bir şey, söylenebilecek çok fazla şey yok ve bir oyuncu olarak kalitesini anlatacak kelimeler bulunmuyor."

Şunları ekledi: "Dünya Kupası'na 38 ya da 39 yaşında geldi ve ne yaptığını gördük. O, özleyeceğiniz oyunculardan biri. Belki son yıllarının tadını çıkarmak için Amerika Ligi'ndeki bazı maçları izlemek zorunda kalacağız, gerçi bu benim pek sevmediğim bir turnuva."

Sözlerine şöyle devam etti: "Her zaman özlediğiniz oyuncular vardır ve Messi de bizim kuşağımız için o oyunculardan biri."

Akademi yeteneklerine sürekli bir fırsat

Mourinho, maç yoğunluğu, sakatlıklar ve cezalar göz önüne alındığında, Real Madrid akademisi oyuncularının sezon boyunca fırsat bulacağını vurguladı.

Mourinho şunları söyledi: "Hepsini büyük bir ilgiyle takip ediyoruz, doğrudan benimle çalışmamış olanları bile. Son yıllarda harika bir iş yapıldı ve bunun sonucu, bazı oyuncuların transferlerinden Real Madrid'in elde ettiği büyük paranın yanı sıra, oyuncuların A takıma yükselmesi oldu."

Şunları ekledi: "Sezon ilerledikçe, cezalar ve sakatlıklar da olunca fırsatlar her zaman gelecek. Onları daha iyi tanır oldum ve akademiden sorumlu kişilerle günlük iletişim halindeyiz. Herkesi kadroya katamam, ama hepsi A takıma ulaşmayı hayal edebilir."

Ayrıca genç transfer Sergio Martinez'in, akademiden bir dizi oyuncuyla birlikte Betis karşısındaki kadroda yer alacağını doğruladı; A takımla birlikte bulunmalarının, gelişimlerinde önemli bir adım olduğunu belirtti.

Modric ve tamamlanmayan bir transfer

Mourinho, Hırvat yıldız Luka Modric ile ilgili anılarını hatırlatarak, daha önce onunla anlaşmanın kulübünün yönetimiyle yürütülen görüşmeler nedeniyle zor bir iş olduğuna dikkat çekti.

Mourinho şöyle dedi: "Onu çok istiyorduk, ama Levy ile müzakere etmek neredeyse imkansızdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğumuz sırada transferi takip ediyorduk; bir gün imzaya yakındı, ertesi gün değildi, sonra iş yeniden başa dönüyordu."

Şunları ekledi: "Real Madrid bunun imkansız olduğunu söylemenin eşiğine gelmişti, ama oyuncu gelmek istiyordu. İdeal oyuncuydu, çünkü 6, 8 ya da 10 numarada oynayabiliyor."

Mourinho sözlerini bir gülümsemeyle noktaladı: "Aylarca beni öldürdünüz, ama sonra Modric herkesi susturdu."

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

