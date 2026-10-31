Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, Kylian Mbappé'yi Çin'le bağlantılı son kriziyle ilgili yüz görüntülerinin yapay zeka kullanılarak sahtecilikle değiştirilmesi etrafında kopan tartışmalar gölgesinde savundu ve Harry Kane'in 2026 Ballon d'Or'u kazanmasına yaklaşım biçimini överken, Vinicius Junior ve onun Beyaz takımın ilk on birindeki geleceği konusundaki tutumunu açıkladı.

İspanya Ligi'nde yarın pazar günü oynanacak Racing Santander maçı öncesinde bugün cumartesi düzenlenen basın toplantısında Mourinho, kulübünün ve Fransız yıldızının Çin ile yaşanan krize verdiği tepki karşısında içinin rahat olduğunu vurguladı.

Portekizli teknik direktör, İspanyol "As" gazetesinin aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Hissettiğim şey içimin rahat olması, çünkü mensubu olduğum kulüp Real Madrid ve takımımda sahip olduğum oyuncu Kylian Mbappé. Real Madrid ve Mbappé anında verdikleri tepkide bir asalet gösterdi ve ben de onları tam olarak temsil ettiğimi hissediyorum."

Mourinho: Mbappé çok zeki

Portekizli teknik direktör, Mbappé'nin psikolojik durumu ve saha dışındaki olayların onu etkileyip etkilemediği konusunda şunları söyledi: "Hayır. Kylian çok zeki ve olgun, kendine çok yüksek bir özgüveni var, aynı zamanda da bir asalete sahip."

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Fransız yıldızın, Harry Kane'in Ballon d'Or ile taçlanmasına yaklaşım biçiminden söz ederek sözlerine şöyle devam etti: "Harry'nin Ballon d'Or'u kazanmasına yaklaşım biçiminde sadece asalet ve saygı gördüm. En iyi olduğunu bilmek ile bir ödülü kazanmak için çok şey veren başka birine saygı duymak arasında fark vardır."

Mourinho, Çin'le bağlantılı tartışmaya değinerek bunun çağımızın tehlikelerinden birini yansıttığını, modern teknolojilerin kötüye kullanılma ihtimali gölgesinde değerlendirdi ve şunları açıkladı: "Bu, günümüz dünyasının tehlikelerinden biri; burada çoğu zaman yapabileceğin en iyi şey ağzını açmamaktır, çünkü söylediğin veya yorum yaptığın pek çok şeyi çevreleyen tehlikeler vardır."

Portekizli teknik direktör, hem Mbappé'nin hem de kulübün tutumunu överek ikisinin de olaya sorumlulukla ve asaletle yaklaştığını vurguladı ve ardından şunları ekledi: "Bizim açımızdan iş bitti. Bundan fazla yapabileceğimiz bir şey yok."

"Vinicius mu? Onu istiyorum ve ona ihtiyacım var"

İlk on bir söz konusu olduğunda ve Mourinho'nun Federico Valverde'yi bek pozisyonunda, Bernardo Silva'yı orta sahada ve sol kanatta oyunculardan birini kullanma ihtimaline ilişkin olarak teknik direktör, sabit bir on bir belirleme ya da Vinicius Junior'ın durumunu bireysel olarak düşünme niyetinde olduğunu reddetti.

Şöyle konuştu: "Vinicius'un bireysel durumunu düşünmüyorum ve sabit bir ilk on birim yok. Bugün kullandığım on bir, iki hafta sonra farklı olabilir."

Modern futbolun doğasının, sabit bir oyuncu grubuna dayanmayı zorlaştırdığını açıklayarak şunları ekledi: "Bugünün futbolu 20 yıl önceki gibi değil; daha yoğun ve daha hızlı hale geldi, fiziksel gereksinimler çok daha fazla. Bu yüzden, geçmişte olduğu gibi sadece isimleri sayarak bir takımın ilk on birini belirlemek artık çok zor hale geldi."

Mourinho, orta sahada farklı özelliklere sahip oyuncuların bulunmasını tercih ettiğine işaret etti, ancak bunun kendi oyun felsefesiyle ilgili olduğunu, oyuncuları ilk on bir ve yedek olarak sınıflandırmakla ilgili olmadığını vurguladı.

Vinicius'un mevcut durumuyla ilgili olarak Portekizli teknik direktör şunları söyledi: "Vinicius'un durumu şu an çok basit; ligde oynamıyor (cezası nedeniyle), ama Şampiyonlar Ligi'nde forma giyiyor. Ve ben onu istiyorum, onu çok istiyorum. Bu cezanın bir an önce bitmesini diliyorum, çünkü onu istiyorum ve ona ihtiyacım var."

Mourinho, açıklamalarının, cezanın bitmesinin hemen ardından oyuncunun ilk on bire döneceğini garanti etmek anlamına gelmediğini belirterek şöyle devam etti: "Bu, onun ilk on birde olacağını söylediğim anlamına gelmiyor, ama bir sorun da olmayacak. Çok iyi bir grup içinde sahip olacağımız büyük bir oyuncu."

Vinicius'un on birde yer almadığı dönemde Real Madrid'in daha dengeli hale geldiğini hissedip hissetmediği sorulduğunda, Mourinho bu yorumu reddetti ve amacının, oyuncular ister ilk on birde forma giysin ister yedek kulübesinde otursun, uyumlu bir takım inşa etmek olduğunu vurguladı.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Ben, ister forma giyen oyuncular söz konusu olsun ister saha dışında kalanlar, tek bir takım olmak için çalışan bir grup görüyorum. Baskı, hatların konumlanacağı yer ve atakların nasıl kurulacağı bakımından tek bir oyun modeline göre çalışıyoruz. Bu takım gelişiyor ve ardından etkilenmeden iki ya da üç oyuncuyu değiştirebilirsin. İşte hedef bu."