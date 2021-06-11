Roma’nın çiçeği burnunda menajeri Mourinho, Hırvatistan’la oynayacakları maç öncesi İngiltere’nin kadrosunu değerlendirdi.

“Ben Chilwell mi Luke Shaw mu sol bekte forma giymeli?” sorusuna Chilwell yanıtını veren Jose Mourinho, “Bunun için ikinci kez düşünmem bile.” dedi. Ayrıca Portekizli teknik adam, hücumun sol kenarında da Rashford yerine Grealish’in tercih edilmesi gerektiğine inanıyor.

Manchester United’da görev yaptığı dönemde hem Rashford hem de Shaw’la çalışan Mourinho, ayrıca İngiliz sol bek Shaw’u medya önünde de eleştirmişti.

25 yaşındaki sol bekin bu sezon oldukça geliştiğini belirten Mourinho, yine de Chelsea’nin yıldız oyuncusu Chilwell’in Euro 2020’de birinci tercih olmayı daha fazla hak ettiğini düşünüyor.

Neler söylendi?

Talksport’a konuşan Jose Mourinho, “Sol bek pozisyonunda benim tercihim Chilwell olurdu, bunun için ikinci kez düşünmezdim bile. Zeki bir oyuncu ve savunmada boşlukları iyi kapatıyor. Hücum katkısı da iyi ve aynı zamanda duran topları da iyi kullanıyor.”

“Shaw da çok iyi bir sezon geçirdi ve hem zihinsel olarak hem de saha içindeki performansıyla oldukça yol kat etti. Ama Chilwell, özellikle topa sahipken daha fazlasını verebilir, baskı altında da sakin kalabilir. Chilwell’i oldukça beğeniyorum.”

Rashford oynamalı mı?

Mourinho, Rashford’ın en iyi oynadığı pozisyonun sol kanat olduğunu düşünüyor fakat o bölgede de Gareth Southgate’in ilk tercihinin Jack Grealish olması gerektiğini savunuyor.

“Harry Kane ve Jack Grealish’i kesemezsiniz, Grealish’in en iyi olduğu pozisyon da sol kenar.”

“Bence Rashford da yalnızca o bölgede en iyisini verebiliyor, Sağ kenarda oynadığında tamamen kayboluyor. Sol kenarda oynadığında ise boşlukları iyi değerlendiriyor ve çok tehlikeli oluyor. Ama bence Grealish, yaratıcılığıyla ve karakteriyle bana göre mükemmel bir oyuncu. Bana Luis Figo’yu anımsatıyor, onu çok beğeniyorum.”

İngiltere’nin orta saha rotasyonu sorulunca ise Mourinho, “Declan Rice’ ve Jude Bellingham harika bir ikili olabilir, ama Hırvatistan karşısında belki Rice’ın yanında Kalvin Phillips oynayabilir.”

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