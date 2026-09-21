Mourinho ceza kafesinde: Hakemlerle açık savaşının bilançosu 15 men cezası

Son Madrid derbisi, İspanya Ligi'nin kayıtlarında yalnızca bir maç olmaktan öteydi; Jose Mourinho'yu en sevdiği tartışmanın merkezine geri döndüren bir kıvılcım oldu: Hakemlere karşı açtığı savaş.

Atletico Madrid, başkent derbisinde Real Madrid'i 2-1 mağlup etti. Dengeli başlayan ve ev sahibinin üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada, ikinci yarının başında Dean Huijsen'in kırmızı kart görmesi maçın seyrini değiştirdi ve Diego Simeone'nin ekibi değerli bir galibiyet elde etti.

İspanyol "Cadena SER" radyosuna göre, derbinin ardından yaptığı yeni ateşli açıklamalarla Portekizli teknik adam eski defterini yeniden açtı; keskin diliyle ve geri adım atmayı bilmeyen tavırlarıyla yeşil sahanın dışında bedelini ödediği 15 fiilî men cezasını içeren ağır bir defter.

Bu çarpıcı rakam, Mourinho'nun maçlar sırasında hakem kararlarını protesto ederek gördüğü doğrudan kırmızı kartları kapsamıyor; ödemek zorunda kaldığı devasa para cezalarını veya infaz edilmeyen ertelenmiş cezaları da içermiyor.

Bu, onun dünya genelindeki disiplin kurullarıyla yaşadığı sözlü ve davranışsal savaşların net bir sicili.

Çatışma efsanesini yaratan an

Bu sicilin en ünlü duraklarından biri Nisan 2011'e uzanıyor; o dönemde Mourinho, Real Madrid'in teknik ekibinin başındaydı. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona'ya 2-0 yenildikten sonra "Special One" tarihi bir basın toplantısı düzenledi.

Mourinho, öfkeli bir tonla "Neden, neden?" diye sordu ve ardından Avrupa Futbol Federasyonu'na benzeri görülmemiş bir saldırı başlattı; federasyonu Barcelona'yı kayırmakla suçladı, Pep Guardiola'nın takımına jest yaptığını ve kendi takımlarına zarar verdiğini düşündüğü hakemlerin bir listesini sergiledi, hatta Blaugrana'nın Avrupa kupalarının meşruiyetini sorguladı.

UEFA'nın yanıtı sert oldu: 5 maç men cezası ve 50 bin euro para cezası. Real Madrid'in itirazına rağmen ceza onaylandı; dördüncü ve beşinci maçların infazı ise üç yıllık bir deneme süresiyle ertelendi. Bu olay, hakem sistemini açıkça sorgulayan bir teknik adam olarak Mourinho'nun tarihindeki en büyük referans oldu.

İş basın toplantılarını aştığında

Bir on yıldan fazla süre sonra, tam olarak 2023 Avrupa Ligi finalinde Budapeşte'de Mourinho yeniden patladı. O dönemki takımı Roma'nın Sevilla'ya yenilmesinin ardından, İngiliz hakem Anthony Taylor'ı basın toplantısında eleştirmekle yetinmedi, stadın otoparkında da hakemin peşine düşerek ona hakaret dolu ve saldırgan ifadeler yöneltti.

Portekizli teknik adam yaşananları şöyle nitelendirdi: "Bu utanç verici bir rezalet."

Bu olay özel bir ciddiyet kazandı; çünkü ceza sahadaki anlık bir protestonun sonucu değil, hakeme yönelik sonradan gerçekleşen ve kasıtlı bir davranış nedeniyle verildi. UEFA da onu 4 Avrupa maçı boyunca men etme kararı aldı.

Türkiye durağı: Cetveli yükselten üç ceza

Mourinho'nun Fenerbahçe deneyimi, bu sicili dikkat çekici biçimde büyütmeye katkıda bulundu.

2024: VAR teknolojisine bir darbe. Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında aldığı heyecanlı galibiyetin ardından Mourinho, Türk hakem sistemine ve video teknolojisine sert bir saldırı başlattı.

Maçta VAR'a dönülmesinin ardından Trabzonspor lehine iki penaltı verildi; Mourinho ise takımının hak edilmiş bir penaltıdan mahrum bırakıldığını düşündü. Türkiye Federasyonu, onun açıklamalarını hakemlerin dürüstlüğünü sorgulamak olarak değerlendirdi ve para cezasıyla birlikte bir maç men cezası verdi.

2025: İstanbul derbisi krizi alevlendirdi. Şubat 2025'te, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından Mourinho yeniden Türk futbolunu "kaos ve disiplinsizlik" olarak nitelendirdi ve hakemleri açıkça suçladı. İlk ceza sertti: 4 maç men. Ancak Fenerbahçe'nin itirazı bunu iki maça indirmeyi başardı.

Böylece Mourinho, yalnızca Türkiye'deki kısa döneminde 3 fiilî men cezası biriktirmiş oldu.

Londra'dan Roma'ya uzanan bir sicil

Hikâye İspanya ve Türkiye ile sınırlı değil. 2005 yılında, Chelsea'deki ilk döneminde, Şampiyonlar Ligi maçının iki devresi arasında İsveçli hakem Anders Frisk'in Barcelona teknik direktörü Frank Rijkaard ile konuştuğunu iddia etmesinin ardından UEFA onu iki maç men etti; bu olay daha sonra Frisk'in aldığı tehditlerin ardından futbolu bırakmasına yol açtı.

İngiltere'de ise Chelsea'deki ikinci döneminde ve Manchester United ile birlikte, hakemlere yönelik davranışları nedeniyle çok sayıda ceza aldı; ancak bunların çoğu sahadan doğrudan atılmasıyla bağlantılıydı ve bu nedenle 15 men cezası listesine dâhil edilmiyor.

İtalya'da ise Inter Milan ve Roma ile birlikte, hakemlere karşı yaptığı açık açıklamaların ardından cezalardan bir başka pay aldı; bu da onun düdükle olan mücadelesinin kıtalar aşan bir mesele olduğunu doğruluyor.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Bugün, Madrid derbisinin ardından yeniden ışıkların altına dönerken, Jose Mourinho'nun hem şanını yaratan hem de krizlerini doğuran kişiliğine hâlâ sadık kaldığı görülüyor. Hakem eleştirisini psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olarak gören bir teknik adam; bunun bedeli yedek kulübesinden uzak kalmak olsa bile.