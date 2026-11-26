Real Madrid A takımı, Alman otomobil üreticisi BMW'nin yeni araçlarını Santiago Bernabeu Stadı'nda teslim aldı.

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Konuya ilişkin haberi yapan Sport gazetesi, Jude Bellingham'ın en pahalı model olan XM Label'ı seçtiğini, Kylian Mbappe'nin ise tercihini yine iX3'ten yana kullandığını aktardı.

Vinicius Junior i7'den vazgeçmezken, kaptan Fede Valverde en düşük maliyetli araç olan ve fiyatı 59.000 eurodan başlayan iX2 xDrive30'u tercih etti.

Jude Bellingham, Real Madrid'in BMW'den aldığı yeni araç filosundaki en pahalı otomobilin sahibi oldu.

Aralarında Thibaut Courtois, Brahim Diaz ve Antonio Rüdiger'in de bulunduğu 14 oyuncu, Jude Bellingham'ın seçtiği aracın aynısını talep etti.

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Bellingham'ın tercih ettiği, 748 beygir gücündeki şarj edilebilir hibrit XM Label'ın fiyatı İspanya'da 194.000 eurodan başlıyor.

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Santiago Bernabeu Stadı, araçların Kraliyet Kulübü'nün A takımına teslim edildiği törene ev sahipliği yaptı.

BMW İspanya, Temmuz 2022'den bu yana Real Madrid'in sponsorluğunu üstleniyor. Şirket, bu ortaklıkta Audi'nin yerini almıştı.

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Yan Diomande ve Thiago Pitarch ise Mbappe'nin de seçtiği iX3'ü talep etti.

Araçlarının anahtarlarını teslim alan 26 oyuncu arasında, başka hiçbir oyuncunun talep etmediği modelleri seçenler yalnızca Valverde ve Marc Cucurella oldu.

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En ilgi çekici tercih ise Cucurella'dan geldi. Cucurella, markanın standart olarak üç sıra koltukla gelen tek modeli olan X7 xDrive60'ı istedi.

Mourinho tamamen elektrikli bir araç seçti

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Teknik direktör José Mourinho, Eduardo Camavinga'nın seçtiği tamamen elektrikli iX xDrive60'ın aynısını tercih etti.

Cucurella'nın seçtiği X7 M60i xDrive, teslim edilen 27 araç arasında elektrikli şarj sistemiyle çalışmayan tek model.

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Araçta yedi kişilik 3 sıra koltuk bulunuyor, kaputunun altında ise küçük bir elektrik sistemiyle desteklenen 8 silindirli bir benzinli motor yer alıyor.

Karşılaştırma ölçütü hızlanma ise Real Madrid'in diğer kalecisine bakmak gerekiyor. M5'i yeniden tercih eden Andriy Lunin'e bu yıl bu seçimde Eder Militao da eşlik etti.