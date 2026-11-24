Real Madrid Teknik Direktörü José Mourinho, takımının farklı bir galibiyetle tamamladığı Eindhoven maçının devre arasında soyunma odasında yaşananlar hakkında gizemi korudu ve soyunma odasında olanların orada kaldığını vurgulamakla yetindi.

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Real Madrid, Salı akşamı Santiago Bernabéu'da oynanan ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasına ait Eindhoven maçının ilk yarısında bir golle geriye düştü. Ancak İspanyol devi, heyecanlı geçen ikinci yarının ardından mücadeleyi 5-1'lik farklı bir galibiyetle tamamladı.

Mourinho, maçın ardından İspanyol gazetesi AS'ın öne çıkardığı açıklamalarında devre arasında oyuncularla yaptığı konuşma hakkında şunları söyledi: “Soyunma odası Las Vegas gibidir. Las Vegas'ta olan Las Vegas'ta kalır. Konuştuk. Biz dostuz ve konuştuk.”

Portekizli teknik adamın bu sözleri, Real Madrid'in performansında iki yarı arasında belirgin bir değişimin yaşandığı maçın ardından geldi. Mourinho farkı bir “zihniyet değişikliğine” bağlayarak takımın ilk yarıda istenen seviyeyi gösteremediğini, devre arasından sonra ise büyük ölçüde toparlandığını belirtti.

Mourinho şöyle konuştu: “İkinci yarı bir zihniyet meselesiydi. Değişiklikler yaptık, evet. Jude Bellingham'ın varlığı bize ilk yarıda eksik olanı veriyor. Ama bu aynı zamanda kolektif bir dönüşümdü, ikinci yarıda takım olarak daha iyiydik. Zihinsel bir değişim yaşandı.”

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Mourinho sözlerine şöyle devam etti: “İlk yarıda ritmi bulamadık, pres yapmadık, ikili mücadeleleri kazanamadık. İkinci yarıda önde pres yaptık, savunma hattı çok daha yukarı çıktı ve Eindhoven artık merkezden topla temiz bir şekilde çıkamadı.”

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Mourinho: Bellingham konusunda hesaplarımda yanılmış olabilirim

Mourinho, Bellingham'ın baştan oynamasının gerekli olacağını düşünmediğini, ancak oyuncunun maçtaki varlığının önemini kanıtladığını kabul etti.

Portekizli teknik adam, “Bellingham olmadan kazanabileceğimi düşünüyordum... Belki de yanlış düşündüm” dedi.

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Mourinho, oyuna dahil olduktan sonra İngiliz orta saha oyuncusunun ortaya koyduğu performansı da övdü: “İnanılmaz bir maç çıkardı. Maçı değiştirdi. Harika bir gol attı, çünkü dengesiz bir pozisyondaydı ama dengesini toparlamayı ve topu bu şekilde bitirmeyi başardı.”

Mourinho, Bellingham'ı ilk 11'de başlatmama kararının onu korumaya yönelik olduğunu açıkladı: “Maçların ardından biraz yorgunluk hissetmeye başlayan oyuncular var ve buna rağmen oynayabilirler. Ama onsuz kazanabileceğimi düşündüm, belki de yanılıyordum. Onu mümkün olduğunca korumaya çalıştım.”

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Mourinho sözlerini şöyle tamamladı: “Ama olağanüstü bir yedek kulübesine sahip olduğumu biliyordum ve bugün onun orada olması belirleyiciydi.”

15 puan Real Madrid'i son 16'ya yaklaştırıyor

Mourinho, puanını 15'e yükselten Real Madrid'in lig aşamasında iyi bir konumda olduğunu vurguladı ve kendi değerlendirmesine göre takımın play-off oynamamak için 3 ya da 4 puana daha ihtiyacı olduğunu belirtti.

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Mourinho, “15 puan çok iyi. Play-off oynamamak için 3 ya da 4 puana daha ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ve bu olumlu seriyi sürdürmemiz gerekiyor” dedi.

Real Madrid, 5 haftanın ardından 15 puan ve kusursuz bir performansla turnuvanın puan tablosunda zirvede yer alıyor. Lig aşamasının sonunda ilk sekiz sırada yer alan takımlar doğrudan eleme turlarına yükseliyor.

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Mourinho ayrıca yaptığı değişikliklerin tek bir etkene bağlı olmadığını açıkladı. Hızlı oyuncuların yer aldığı bir maçta iki oyuncunun sarı kart görmüş olmasının risk taşıdığını ve savunma hattındaki bazı oyuncuların hazır olmasından yararlanmak istediğini anlattı.

Mourinho şunları söyledi: “Hızlı oyuncuların olduğu bir maçta sarı kartı bulunan iki oyuncumuz vardı ve bu bir tehlikeydi. Ayrıca daha fazla süre alan iki stoperin ritminin daha iyi olduğu açık. Dean topla çıkışta en iyisi, Konaté de iyi durumda. Bu yüzden bu değişikliklerin bize yardımcı olabileceğini düşündüm.”