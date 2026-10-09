Mourinho: Bu oyuncu Villarreal karşısında kadro dışı, Vinicius için saklanacak değilim

Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, La Liga'daki Villarreal karşılaşması öncesinde sakat futbolcuları Éder Militao ve Federico Valverde'nin durumuna değindi.

Mourinho, maçın basın toplantısında, Militao ve Valverde'nin yetişip yetişemeyeceğine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: "Valverde şüpheli, Militao ise şüpheli değil ve yer almayacak; ancak antrenman yapış şeklimize bakacak olursak, biz hiçbir zaman beş oyuncuyla antrenman yapmadık, her zaman 20 oyuncuyla çalıştık ve akademi gençleriyle antrenman yaptık; bazen Castilla takımı geliyordu, bazen üçüncü takım, bazen de Castilla ve üçüncü takımın oyuncularıyla karışmış gençler takımı geliyordu."

Real Madrid teknik direktörü, Brezilyalı defans oyuncusu ve diğer sakatların durumu hakkında konuşmaya devam etti: "Bir kişi Militao'nun yaşadığı sorunları bilmiyorsa, yarın onu oynatır. Ben onunla şakalaşıyorum ve 'oynayacak mısın?' diye soruyorum. Düşündüğümden daha iyi durumda, ancak yarın yer almayacak, Roma maçında da olmayacak, Sevilla karşısında da olmayacak; çünkü iki haftaya ihtiyacı var, zira tıbbi geçmişi son derece ağır ve dikkatli olunması gerekiyor. Ayrıca Mendy bizimle ilk kez sahada antrenman yapacak, Rodrygo ise hâlâ uzakta. Valverde'ye gelince, sorun bugüne kadar devam etti ve yarın oynayıp oynamayacağına bugün karar vereceğiz."

Mourinho, Real Madrid'de liyakat ilkesinin uygulanması ve en hazır oyuncuların oynatılması konusuna da değindi ve şunları vurguladı: "Liyakat, evet, ama bir de açıklık var; isim için değil, an ve mevcut durum için ve belirli bir oyuncuya yardım etmenin en iyi yolunun ne olabileceğini bilmek için. Öyle oyuncular var ki iyi durumda olmadıklarında seviyelerini yükseltmek için stratejiler devreye giriyor ve bunlardan biri de salt liyakat; iyi durumda değilsen hesapların dışında kalırsın ve bu da riskler içeriyor, çünkü kimi oyuncuların normal seviyesine dönmesi zaman alıyor."

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Real Madrid'in teknik patronu, Brezilyalı forvetini savunmaya devam etti: "Vinicius'u kastediyorsun. Ben saklanmıyorum; beni acıtan ve üzen şey, onun iyi durumda olmak istediğini, maçları çözen ve fark yaratan oyuncu olmak istediğini bilmek. Beni acıtan, onun hissettiği bu acıyı hissetmek. O, olağanüstü bir insan olmasıyla beni şaşırtan bir oyuncu ve geri dönmek için çok sıkı çalışıyor. Peki geri dönene kadar sürekli oynayacak mı, yoksa belirli bir plan koyacağımız, oynamadığı ya da yedek kulübesine gittiği ve başka bir yol bulduğumuz bir an mı gelecek?"

Mourinho açıklamalarını, taraftarlar ve oyuncu üzerindeki medya baskısı hakkında konuşarak noktaladı: "Ben gerçek Real Madrid taraftarlarının işine karışmıyorum, sadece onlara saygı duyuyorum. Ancak böyle bir oyuncuyu, Vinicius'tan alışık olduğumuz o olağanüstü seviyeyi şu anda ortaya koyamayan bir oyuncuyu gördüğümde çok acı duyuyorum ve bazı taraftarların, aranızdan birçoğunun söylediklerinden etkilenerek ona yardım etmemesinden dolayı üzülüyorum. O desteği hak ediyor ve Real Madrid taraftarlarına birçok mutlu an yaşatan Vinicius'a yeniden dönmeyi şiddetle istiyor."