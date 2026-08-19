Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, La Liga'nın ikinci haftasında önümüzdeki cumartesi oynanacak ev sahibi Espanyol maçının tehlikesine karşı oyuncularını uyararak, Katalan takımının ilk haftadaki galibiyetinin ardından maça moral üstünlüğüyle çıkacağını vurguladı ve karşılaşmaya tam bir konsantrasyonla yaklaşmanın gerekliliğinin altını çizdi.

Mourinho bugün çarşamba günü İspanyol"El Chiringuito" radyosuna yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Espanyol bizden 3 puan fazlaya sahip. Çok iyi bir başlangıç yaptılar (Levante'yi 3-0 yenerek), iyi oynadılar ve rahat bir şekilde kazandılar."

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Portekizli teknik adam şöyle ekledi: "Ben her zaman şunu söylüyorum: Biz, Madrid olarak, Real Madrid'e karşı oynamanın diğer takımlar için ne anlama geldiğini her zaman düşünmeliyiz. Eğer bunu düşünmezsek ve bunu hesaba katmazsak, ilk dakikadan itibaren bir sorunumuz var demektir."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Oraya (Espanyol'un sahasına) bu bilinçle gitmeliyiz, oraya gidip her puanın önemli olduğunu bilmeliyiz. Ancak korkmuyorum. Korkmuyorum çünkü oyuncular bana işleri iyi, ciddiyetle ve hırsla yapmak istediklerine dair işaretler veriyorlar."

Mourinho, Real Madrid kadrosundan memnun olduğunu vurgulayarak, bu kadronun büyük bir analiz ve iletişim sonrası oluşturulduğunu ve farklı mevkilerde oynayabilecek oyuncular içerdiğini belirtti.

Ayrıca Real Madrid'e dönüşünden de bahseden Portekizli teknik adam, Kraliyet Kulübü'nün bir teknik direktörün kariyerinin zirvesini temsil ettiğini ve bu seferki hedefinin kişisel başarısı için değil, Real için başarılı olmak olduğunu ifade etti.

Portekizli teknik direktör ayrıca dönüşünün katı bir disiplin dayatmak anlamına gelmediğini, aksine "sağduyuya" dayanmak olduğunu vurguladı.

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