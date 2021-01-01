"Mourinho, bizi güçsüz olmadığımıza inandırdı"

Esteban Granero, Real Madrid'in 2011-12 şampiyonluk zaferinde Jose Mourinho'nun nasıl önemli bir rol oynadığını Goal'e anlattı.

Real Madrid ile Barcelona karşılaştığında, futbol dünyası bu şöleni izlemek içini durur.

Her iki takım da son zamanlarda kendi seviyesinin oldukça altında kalsa da cumartesi gecesi de durum farklı olmayacak. On yıl öncesine kıyasla El Clasico, parlaklığının bir kısmını kaybetti.

Geçmişte Jose Mourinho ve Pep Guardiola, sahada üstünlük için savaşan iki acımasız rakipti.

Çatışan felsefeleri olan kulüpler ve teknik direktörler arasındaki ideolojik savaştan biraz eksiklerdi. Her ikisi de sadece İspanya'da değil, her yerde en iyisi olduklarına inanıyordu. Heyecan ve beklenti hissi neredeyse dayanamayacak kadar fazlaydı.

Real Madrid'in eski oyuncusu Esteban Granero, Goal'e verdiği demeçte o dönemle ilgili şunları söylüyor:

"Arsene Wenger'in Arsenal'i ve Alex Ferguson'un Manchester United’ından bu yana muhtemelen futboldaki en büyük dövüştü. Bu büyük bir kavgaydı. Farklı planlarımız vardı. İki takımın da harika oyuncuları vardı, o zamanlar muhtemelen dünyanın en iyi oyuncuları vardı.

“Farklı kimliklerimiz vardı ama biz kazanmak için yaratılmış iki kulüptük ve sadece biri kazanabilirdi. Anatoly Karpov ve Gary Kasparov satrançta dünya şampiyonu olmak için savaşıyor gibiydi. Bu büyük bir savaştı. Tabii ki çok stresliydi ama aynı zamanda çok eğlenceliydi."

2012'de Real Madrid, Camp Nou'da 2-1'lik önemli bir galibiyetle dört yıl sonra ilk La Liga şampiyonluğu için rota belirlediğinde nihayet zirveye çıktı. Sami Khedira erken bir golle Jose Mourinho'nun takımını öne geçirdi, ancak Alexis Sanchez karşılık verdi.

Dakikalar sonra, Cristiano Ronaldo Mesut Özil'in pasını gole dönüştürerek Barcelona'nın görkemli saltanatını sona erdirdi.

Granero, sözlerine şöyle devam ediyor:

"Onlar muhteşemdi. Bu yüzden tüm övgüye sahibiz, çünkü onları ligde yenebilen tek takmdık. Camp Nou'da kazandık ve 100 puan almayı başardık.

"Muhtemelen gelmiş geçmiş en iyi takımlardan biriydi. Akademiden gelen ve bu güzel futbolu oynayan bu oyuncular, şimdiye kadarki en iyi Messi'nin istediği şeyi yapıyor. Bunu görmek, ona karşı oynamak güzeldi ama biz onlara karşı savaşıp kazanabildik. "

Mourinho’nun zorlu yönetim tarzı Real’in rekor kıran başarısında çok önemliydi çünkü La Liga tarihindeki tüm takımlardan daha fazla gol atıp, daha fazla puan topladılar.

Granero, Portekizli menajer hakkında şunları söylüyor:

"Onunla Real Madrid'de tam iki yıl geçirdim ve her açıdan sahip olduğum en iyi menajer oydu.

"Elbette taktiksel bir bakış açısı vardı, aynı zamanda zihniyeti ve oyuncularla ilişkisi de vardı. Ne kadar dürüst. Real Madrid olarak en iyi Barcelona'nın bir adım gerisinde olduğumuz bir durumda her şey bir araya getirildi.

Zavallı gibiydik. Real Madrid olmak ve güçsüzlükle başa çıkmak zor. Bizi güçsüz olmadığımıza inandırdı. Onlara karşı savaşabildik ve onları yenebildik. Bize bunun mümkün olduğunu söylemekle kalmadı, mümkün kıldı.

“İlk yıl Copa del Rey'i onlara karşı kazandık ve ikinci yılda ligi kazandık. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadık ancak penaltılarda Bayern Münih'e kaybettik. Futbol kariyerimdeki en iyi başarı buydu ve onun sayesindeydi."

Real, bu yeniden dirilişte Lionel Messi ile rekabete girmeyi hak eden Ronaldo'ya da çok şey borçluydu.

2011-12 sezonunda La Liga'da 46, tüm kulvarlarda ise 60 gol attı. Ancak Messi onu inanılmaz bir şekilde 73 golle geride bıraktı ve Avrupa'da Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu.

Ronaldo’nun başarıları ve Messi ile rekabetini Granero şu sözlerle yorumluyor:

“O zamanlar Messi ile birlikte dünyanın en iyi oyuncusuydu. İkisi de çok farklıydı ama herkesten çok uzaktı.

"Onunla birlikte oynamak çok eğlenceli ve ilham vericiydi çünkü her zaman daha fazlasını istiyordu. O gerçek bir galipti. Kaybederken asla pes etmeyen gerçek bir dövüşçü.

"Üç veya dört sıfır kazandığımızda, hep daha fazlasını istiyordu. O türden bir oyuncuydu. Her antrenmanda çok çalışıyor ve kendine bakıyordu. Bu yüzden hâlâ en üst seviyede oynayabiliyor."

Real Madrid'in ardından Queens Park Rangers, Real Sociedad ve Espanyol için oynamaya devam eden Granero, vizyonu ve pas yeteneğiyle gurur duyuyordu.

Genç bir yaşta İspanya Milli Takımı'nın formasını giydi. Teknik olarak yetenekli birçok orta saha oyuncusu ile kutsanmış bir takımdı. Art arda üç uluslararası turnuva kazandı.

Xavi, Andres Iniesta, Cesc Fabregas, Sergio Busquets, Juan Mata, Santi Cazorla ve David Silva'nın yer aldığı zenginlik dönemleriydi.

Granero, bu isimlerle kariyerinin farklı aşamalarında karşılaştı, ancak eski takım arkadaşları arasında Xabi Alonso en çok öne çıkan meslektaşı:

"O kadar rekabetçi ve o kadar kaliteli ki oyunu sahada oynamadan önce kafasında oynuyor.

"Bu bir orta saha oyuncusu için iyi bir kalite ve her antrenmanda ondan bir şeyler öğrenmeye ve sahanın içinde ve dışında onun gibi davranmaya çalıştım. O sadece bir orta saha oyuncusu için değil, bir futbolcu için de iyi bir örnek."

Granero, altı yıl önce, işletmelere ve futbol kulüplerine performans modelleme ve tahmin etme konusunda yardımcı olmak için yapay zekâ kullanan bir şirket olan Olocip'i kurdu.

Analitik, problem çözme yaklaşımı, oyuncu olarak yaptığı zirveleri ölçeklendirmesine yardımcı olan Granero'nun uzun zamandır ilgisini çeken bir konu.