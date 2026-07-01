Mourinho bir oyuncuyu satışa çıkardı: Manchester City, Real Madrid ile görüşüyor

Transfer muhabiri Matteo Moretto Çarşamba günü, Manchester City’nin Eduardo Camavinga’nın transferi konusunda Real Madrid ile görüşmelerde bulunduğunu açıkladı. José Mourinho ise Fransız orta saha oyuncusunun satışına yeşil ışık yaktı.

Mourinho, 2021 yılında Stade Rennes'ten transfer edilen orta saha oyuncusunun kalitesinden pek ikna olmamış. Camavinga, son yıllarda iki kez Şampiyonlar Ligi'ni ve iki kez de İspanya şampiyonluğunu kazandı. Ancak Didier Deschamps'ın onu Fransa'nın Dünya Kupası kadrosuna almaması, Camavinga için bir hayal kırıklığı oldu.

Marca’nın haberine göre, Camavinga’nın adı Manchester City ile anılıyor. İngiliz devi, fiziksel olarak güçlü ve koşu kapasitesi yüksek olan bu orta saha oyuncusuna ilgi duyuyor. Real Madrid ise Manchester City’nin yüksek bir transfer ücreti ödemesini umuyor.

Mourinho, kadrosunda yer açmak istiyor ve bu sayede Camavinga’yı satabilmeyi umuyor. Takıma geri dönen teknik direktör, her halükarda bir orta saha oyuncusu ve bir savunma oyuncusu transfer etmek istiyor; Alessandro Bastoni (Inter) ise en önemli adaylar arasında yer alıyor.

Manchester City, kısa süre önce İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası’nda mücadele eden Elliot Anderson (Nottingham Forest) için yaklaşık 140 milyon euro ödedi. Aynı şekilde ilgi gören Sandro Tonali ise Tottenham Hotspur’u tercih edecek gibi görünüyor.

Enzo Maresca da Ayyoub Bouaddi’yi Manchester City’ye transfer etme olasılığını değerlendiriyor; plan, oyuncuyu bir yıl daha Lille OSC’de kiralık olarak oynatmak. Orta saha oyuncusu şu anda Dünya Kupası’nda Fas formasıyla parlıyor.