Mourinho, Barcelona'ya sürpriz hazırlıyor: Real Madrid'in kadrosunda beklenmedik bir tercih

Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü José Mourinho, yarın pazar günü Camp Nou'da oynanacak Barcelona karşılaşması, yani El Clásico öncesinde takımının kadrosunda değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Mourinho, sağ bek pozisyonunda Federico Valverde'ye güvenirken, orta sahada Eduardo Camavinga'ya forma şansı vermeyi planlıyor.

"Marca" gazetesine göre, Real Madrid'in muhtemel ilk 11'i, Mourinho'nun oyuncularının fiziksel ve teknik kapasitesinden faydalanma eğilimini yansıtıyor. Bu yaklaşımla, iki takım için de büyük önem taşıyan maçta Barcelona'nın baskısına karşı koymak ve hızlı kontra ataklara dayanmak hedefleniyor.

Kaleyi Thibaut Courtois'nın koruması bekleniyor. Önündeki savunma hattında ise Ibrahima Konaté, Dean Huijsen ve Marc Cucurella'nın yanı sıra, sağ bek pozisyonunda Valverde yer alacak. Real Madrid'in kaptanı, tercih ettiği mevki olmamasına rağmen son iki maçta bu pozisyonda dikkat çekici performanslar sergilemişti.

Orta sahada Mourinho, çift pivot pozisyonunda Aurélien Tchouaméni ve Camavinga'ya güvenmeyi planlıyor. Bu ikilinin önünde ise Kraliyet ekibinin hücumunu yönetecek Kylian Mbappé'ye destek verecek Arda Güler, Jude Bellingham ve Diomande'den oluşan hücum üçlüsü yer alacak.

Vinícius Júnior'ın cezası nedeniyle yokluğu, hücum görevlerinin yeniden düzenlenmesini zorunlu kılıyor. Leipzig karşısında dikkat çekici bir gol kaydettikten sonra son dönemdeki üstün performansından faydalanılarak Diomande'nin sol kanadı tutması bekleniyor. Güler ise sağ kanatta oynarken, hücumların kurgulanmasına ve oyunun organize edilmesine katkı sağlamak için içeriye kayma imkânına sahip olacak.

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Camavinga, sezon başında etkisi azaldıktan sonra Mourinho'nun hesaplarında öne çıkan muhtemel tercihlerden biri. Teknik ekip, oyuncunun fiziksel kapasitesinin ve çalım ile nüfuz etme becerilerinin, Barcelona'nın baskısıyla başa çıkma konusunda ona avantaj sağladığını düşünüyor. Ayrıca top hâkimiyetini hızlı kontra ataklara çevirme yeteneği de bu değerlendirmede etkili.

Real Madrid, özellikle ilk 11'de beklenen değişikliklerle birlikte, savunma sağlamlığı ile hücum etkinliği arasında denge gerektiren bu karşılaşmada, Barcelona savunmasını kendi sahasında şaşırtmak için bu özellikleri değerlendirmeyi umuyor.

Real Madrid'in muhtemel ilk 11'i"

Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Camavinga; Güler, Bellingham, Diomande; Mbappé.