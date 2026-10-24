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Çeviri:

Mourinho, Barcelona'nın yıldızına yanıt verdi: Hakemin adı beni ilgilendirmiyor, bizi de yoran meseleler var

J. Mourinho
F. Lopez
Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Portekiz
İspanya

Portekizli teknik direktör: Camp Nou da diğer statlar gibi bir stat

Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, Barcelona'ya karşı oynanacak El Clasico öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mourinho, takımının kupa yarışındaki şansına ve maçı yönetecek hakeme ilişkin tartışmalara değindi.

Mourinho'nun açıklamaları, İspanya Ligi'nin onuncu haftası kapsamında "Camp Nou" sahasında oynanacak Barcelona maçı öncesinde bugün cumartesi düzenlediği basın toplantısında geldi.

Mourinho, Real Madrid'in kupa kazanma gücüne güveniyor

Mourinho'ya, El Clasico'nun Real Madrid'in bu sezon kupa kazanma gücünü görmek için gerçek bir sınav olup olmadığı sorulduğunda, Portekizli teknik adamın yanıtı net oldu. İspanyol "As" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Hayır, Mourinho'lu Real Madrid kupaları toplar."

Mourinho'nun itirazı hakemin ismine değil

Real Madrid teknik direktörü, El Clasico'nun yönetiminin José Luis Munuera Montero'ya verildiğine dair dolaşan haberlere de değindi. Montero, İspanya'da eski hakem teknik komitesi başkan yardımcısı José María Enríquez Negreira'nın oğluna yapılan ödemeler tartışmasıyla ilişkilendirildiği haberler gündemde.

Mourinho, hakemin kimliğine ilişkin dolaşan iddialara şaşırdığını belirterek itirazının hakemin isminin kendisiyle ilgili olmadığını vurguladı ve şöyle açıkladı: "Hakemin ismi beni asla rahatsız etmez. Hakemin iyi olduğu ilkesinden hareket ederim, ama beni rahatsız eden şey kuralların ihlal edilmesidir."

Elindeki bilgilere göre konunun hâlâ bir belirsizlikle çevrili olduğunu ekleyen Mourinho, geçtiğimiz haftalarda farklı isimlerin ortaya atıldığını, ancak kulüp içinden belirli bir hakemin atanmasının reddedildiğine dair kendisine bir teyit ulaşmadığını ifade etti.

Fermín'in açıklamalarına kısa bir yanıt

Mourinho'ya, Barcelona oyuncusu Fermín López'in hakemler hakkında sürekli konuşulmasının yorucu bir hâl aldığına işaret eden açıklaması sorulduğunda, Portekizli teknik adam açık bir imayı barındıran kısa bir yanıtla yetindi: "Ne diyebilirim ki? Bizi de yoran başka şeyler var ve bunlar hâlâ yaşanıyor."

Camp Nou, El Clasico'ya ekstra heyecan katar mı?

Maçın "Camp Nou" sahasında oynanmasının ve bunun kendisine ekstra bir motivasyon katıp katmadığının sorulması üzerine Mourinho, sahanın önemini azımsadı ve durumun başka herhangi bir stadyumda oynamaktan farklı olmadığını vurguladı.

Şöyle dedi: "Durum sanki başka herhangi bir sahada oynuyormuşuz gibi. Büyük bir kaliteye sahip bir takımdan söz ediyoruz, ama bundan fazlası değil."

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
9711198+1122
K
K
K
K
K
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
K
K
K
K
K
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
K
K
B
K
K
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
K
K
K
K
K
6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
K
B
K
K
K
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
B
K
K
B
K
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
K
B
K
B
B
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
B
K
B
K
B
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
K
K
B
K
K
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
K
B
B
K
K
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
B
K
K
K
K
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
K
B
B
B
K
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
B
B
K
K
K
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
B
K
K
K
B
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
K
B
K
K
K
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
K
B
K
K
K
18
ElcheElcheELC
91441117-67
B
B
K
K
B
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
B
B
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
10055719-125
B
K
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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