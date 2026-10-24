Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, Barcelona'ya karşı oynanacak El Clasico öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mourinho, takımının kupa yarışındaki şansına ve maçı yönetecek hakeme ilişkin tartışmalara değindi.

Mourinho'nun açıklamaları, İspanya Ligi'nin onuncu haftası kapsamında "Camp Nou" sahasında oynanacak Barcelona maçı öncesinde bugün cumartesi düzenlediği basın toplantısında geldi.

Mourinho, Real Madrid'in kupa kazanma gücüne güveniyor

Mourinho'ya, El Clasico'nun Real Madrid'in bu sezon kupa kazanma gücünü görmek için gerçek bir sınav olup olmadığı sorulduğunda, Portekizli teknik adamın yanıtı net oldu. İspanyol "As" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Hayır, Mourinho'lu Real Madrid kupaları toplar."

Mourinho'nun itirazı hakemin ismine değil

Real Madrid teknik direktörü, El Clasico'nun yönetiminin José Luis Munuera Montero'ya verildiğine dair dolaşan haberlere de değindi. Montero, İspanya'da eski hakem teknik komitesi başkan yardımcısı José María Enríquez Negreira'nın oğluna yapılan ödemeler tartışmasıyla ilişkilendirildiği haberler gündemde.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Mourinho, hakemin kimliğine ilişkin dolaşan iddialara şaşırdığını belirterek itirazının hakemin isminin kendisiyle ilgili olmadığını vurguladı ve şöyle açıkladı: "Hakemin ismi beni asla rahatsız etmez. Hakemin iyi olduğu ilkesinden hareket ederim, ama beni rahatsız eden şey kuralların ihlal edilmesidir."

Elindeki bilgilere göre konunun hâlâ bir belirsizlikle çevrili olduğunu ekleyen Mourinho, geçtiğimiz haftalarda farklı isimlerin ortaya atıldığını, ancak kulüp içinden belirli bir hakemin atanmasının reddedildiğine dair kendisine bir teyit ulaşmadığını ifade etti.

Fermín'in açıklamalarına kısa bir yanıt

Mourinho'ya, Barcelona oyuncusu Fermín López'in hakemler hakkında sürekli konuşulmasının yorucu bir hâl aldığına işaret eden açıklaması sorulduğunda, Portekizli teknik adam açık bir imayı barındıran kısa bir yanıtla yetindi: "Ne diyebilirim ki? Bizi de yoran başka şeyler var ve bunlar hâlâ yaşanıyor."

Camp Nou, El Clasico'ya ekstra heyecan katar mı?

Maçın "Camp Nou" sahasında oynanmasının ve bunun kendisine ekstra bir motivasyon katıp katmadığının sorulması üzerine Mourinho, sahanın önemini azımsadı ve durumun başka herhangi bir stadyumda oynamaktan farklı olmadığını vurguladı.

Şöyle dedi: "Durum sanki başka herhangi bir sahada oynuyormuşuz gibi. Büyük bir kaliteye sahip bir takımdan söz ediyoruz, ama bundan fazlası değil."