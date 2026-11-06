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Jose MourinhoGetty Images
Çeviri:

Mourinho, Barcelona-Atletico Madrid mücadelesi için imkansız dileğini açıkladı

Valencia - Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
J. Mourinho
İspanya

Barcelona mı, Atletico Madrid mi?

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, La Liga'nın 12. haftasında öbür gün pazar günü oynanacak Barcelona-Atletico Madrid maçına ilişkin dileğini açıkladı.

Barcelona, 30 puanla La Liga'nın zirvesinde yer alırken, ikinci sıradaki Atletico Madrid'in iki puan önünde bulunuyor; Real Madrid ise 27 puanla üçüncü sırada konumlanıyor.

Sport gazetesi, Mourinho'nun yarın cumartesi oynanacak Valencia maçının basın toplantısında yaptığı açıklamaları yayımladı.

Portekizli teknik adam, "Barcelona mı Atletico Madrid mi? İki takımın da kaybetmesini dilerim, ama bu mümkün değil." dedi.

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Sözlerine şöyle devam etti: "Bu benim için kolay, çünkü bu haftada iki takımdan birinin veya her ikisinin de tüm puanları toplayamayacağını biliyoruz."

Mourinho, Real Madrid'in gelişim süreciyle ilgili olarak ise, "En iyisi skorda geriden gelmek değil, Racing Santander karşısında sergilediğimiz şekilde oynamaktır." yorumunu yaptı.

Portekizli teknik adam, "Skorda geriden gelmek olumlu bir şey, ancak aynı zamanda olumsuz birtakım durumların da var olduğu anlamına geliyor." diye açıkladı.

Şunları kaydetti: "Geriden gelmek; yeteneklere inanmayı, grubun bütünlüğünü, oyuncular arasındaki dostluğu, güçlü bir yedek kulübesine sahip olmayı, grubu motive etmeyi ve giydiğin formanın değerini bilmeyi gerektirir, ama aynı zamanda olumsuz bir yönü de barındırır."

Son olarak şunu vurguladı: "Bu konu üzerinde çalışmamız ve maçlara iyi başlamak konusunda daha fazla istikrar bulmamız gerekiyor. Önümüzde hâlâ yapılacak çok iş var."

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