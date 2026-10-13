Ünlü İspanyol spor yorumcusu Manu Carreño, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'ya, yeniden gündeme gelişinden bu yana yapılan en sert eleştirilerden birini yöneltmekten çekinmedi. Portekizli teknik adamı, takımının teknik anlamdaki başarısızlığını örtmek için hakem bahanesine sığınmakla suçlayan Carreño, sert bir üslupla şöyle konuştu: "Takımın gerçek anlamda futbol oynamıyor ve bu hakemlerin hatası değil."

"Cadena Ser" radyosunun yayınında sert bir çıkış yapan Carreño, Mourinho'nun hakemlerden şikâyet etme bağımlılığını sorguladı ve bu nakaratın, Portekizli teknik adamın farklı takımlar ve farklı turnuvalardaki kariyeri boyunca tekrarlanan ve sıkıcı bir konu hâline geldiğini, takımlarının sahada yaşadığı gerçek sorunları açıklayamayacağını belirtti.

Carreño, Mourinho'nun düdükle olan takıntısının yalnızca Real Madrid'le ilgili olmadığını, gittiği her yerde kişiliğine eşlik eden bir özellik olduğunu vurguladı ve şöyle dedi: "Mourinho, hakemleri Real Madrid'e değil, bizzat kendisine karşı olduklarını düşünen bir kişi. Porto, Chelsea ve Inter'de olduğu dönemlerde de onların kendisine karşı olduğunu düşünüyordu."

İspanyol gazeteci, bu tutumun teknik adamın tüm duraklarında tekrarlandığını, bunun İngiltere Premier Lig'de, İtalya'da ve hatta Türkiye ile Portekiz'deki son dönemlerinde de böyle olduğunu ekledi.

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Carreño, Mourinho'nun tekrarlayan şikâyetleriyle alay ederek şöyle konuştu: "Hakem tanımını gözden geçirmeye değer. Hakem, bir spor yargıcıdır ve futbolda her zaman Mourinho'nun çalıştırdığı takımların aleyhine taraf tutuyormuş gibi görünüyor. İşte kısaca hakemin tanımı bu."

Carreño, Portekizli teknik adamın Chelsea ve Manchester United'dan Inter, Roma ve Fenerbahçe'ye kadar uzanan uzun tartışma geçmişini gözden geçirdi ve her seferinde hakem kararlarından mağdur olduğu hissini kendisini savunmak için bir silah olarak kullandığını vurguladı.





Carreño, bu dizinin en son bölümlerini de hatırlattı: Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica-Real Madrid maçının ardından Mourinho, Real Madrid'in bazı oyuncularının sarı karta karşı özel bir korumadan yararlandığını iddia etmişti.

Carreño, Mourinho'nun tartışma yaratan şu açıklamasını aktardı: "Çok açık bir şey söylediğim için atıldım. Hakemin elinde üzerinde şöyle yazan bir kâğıt vardı: 'Tchouameni, Carreras ve Huijsen sarı kartı hak etmiyor.'"

Carreño, bu açıklamaların, dikkatleri sorunun özünden uzaklaştırmak ve hakemlerin dürüstlüğünü açıkça sorgulamak için kullanılan apaçık bir stratejiden başka bir şey olmadığını değerlendirdi.

İspanyol yorumcu, saldırısını Real Madrid'in teknik performansına odaklanarak noktaladı ve hakem tartışmasının, takımın performansına dair gerçek tartışmayı olumsuz etkileme tehlikesi taşıdığı konusunda uyardı.

Şöyle konuştu: "Soru şu: Taraftarlar ve oyuncular, Mourinho'nun bu anlatısına sezon boyunca inanacak mı? Çünkü takım hâlâ hiçbir şekilde futbol oynamıyor. Ve bunun hakemlerin hatası olduğunu düşünmüyorum."

Carreño, iki dosyanın birbirinden ayrılması gerektiğine işaret etti: Bir yanda Real Madrid'in etrafını saran ve Negreira davasının alevlendirdiği mevcut hakem gerilimi var, diğer yanda ise gerçek anlamda futbol oynamayan bir takım hakkında göz ardı edilemeyecek bir teknik tartışma bulunuyor.

Carreño şu uyarıda bulundu: "Bütün bunlar, odağı takımın performansından uzaklaştırıp maçın kendisine çevirme riski taşıyor ya da belki bilinçli bir strateji." İspanyol yorumcu, Mourinho'nun şikâyetlerinin futbolcu kişiliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Real Madrid'e dönüşüyle değişmeyeceğini vurguladı.