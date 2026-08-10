Mourinho: Ailem yokluğumdan daha çok keyif alıyor, o hakeme karşı sözlerimden pişman olmadım

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, ailesiyle çok fazla vakit geçirmediğini itiraf etti; ancak eşi ve çocuklarının, kendisi yanlarında olmadığında hayatlarından daha çok keyif aldıklarını vurguladı.

Portekizli teknik adam, eşi ve çocukluk aşkı Matilde "Tami" Faria ile 35 yılı aşkın süredir birlikte; çiftin 30 yaşındaki Matilde ve 26 yaşındaki Jose Mario Junior adında iki çocuğu bulunuyor.

Ancak Mourinho'nun ailesi, 25 yıl boyunca Benfica, Porto, Chelsea, Manchester United, Roma, Inter Milan ve Real Madrid'de görev yaptığı dönemlerde Avrupa'nın dört bir yanına onunla birlikte nadiren seyahat etti.

Ayrıca Manchester'da bulunduğu sürenin büyük bölümünde şehirdeki Lowry Otel'de tek başına yaşadı ve çocuklarının büyüdüğü yılların çoğunda, Mourinho seyahat ederken çocukları Batı Londra'daki aile evinde yaşadı.

63 yaşındaki Mourinho, Netflix platformundaki yeni bir belgesel filminde şöyle konuştu: "Bazen orada olmam gerektiğini hissediyorsunuz ama orada değilim. Yine de ailenin benim için daha az önemli bir şey ifade ettiğini düşünmenizi istemem. Onlar futbolla bile kıyaslanamayacak bir yerde."

Şöyle devam etti: "Ama doğruyu söylemek gerekirse, hayattan bensiz çok daha fazla keyif aldıklarını biliyorum. Bu gerçek. Bu doğru. Benimle bir restorana giderlerse, bu bensiz gitmekten farklı oluyor."

Jose Mourinho, teknik direktör olarak elde ettiği başarıyı sık sık Tami'ye bağlıyor.

Fotoğrafları ekranda belirirken Mourinho, "Onları elimden geldiğince korumaya çalışıyorum ama tabii ki birçok kez başarısız oluyorum. Bu kolay bir şey değil." dedi.

Sözlerine şöyle ekledi: "Tami harika bir anne ve onlar, futboldaki halimin benim yaşam tarzım olduğunu anlıyorlar. Bunu anlamaları gerekiyor. Beni kendimden bahsetmeye zorluyorsunuz, oysa bunu istemem.

Şöyle sürdürdü: "Bence mutluluğunu, mutsuzluğunu ve sorunlarını antrenman sahasının kapısında bırakırsın. Belki bu, olaylara eski usul bir bakış açısıdır ama ben buyum ve sonuçta değişmek istemiyorum. Artık çok geç."

Mourinho, kariyerinden ve büyük başarılar elde ettiği Inter Milan, Chelsea ve Real Madrid gibi kulüplerdeki teknik direktörlük çalışmalarından bahsederken çok daha rahat hissediyor. Şimdi ise ikinci kez teknik direktör olarak Real Madrid'e döndü.

Mourinho, belgesel dizisinde deniz kıyısında yürürken ve maçlar ile transferler hakkında ekibini aramak, mesaj atmak için iki cep telefonu taşırken "sakin" olduğunu söyleyerek espri yapıyor.

Real Madrid'e dönüşünün ardından futbolun hayatı olduğunu açıklayan Mourinho şöyle dedi: "Futbol beni tümüyle içine alan bir iş. Ben böyleyim. Bahçe işi yok, yemek yok, temizlik yok, golf yok, raket sporu yok, hiçbir şey yok."

Mourinho ayrıca futbolda kötü adam rolünü oynamaktan da çekinmiyor ve tartışmadan kaçınmıyor; 2005 yılında Chelsea ile Barcelona arasında oynanan tartışmalı bir Şampiyonlar Ligi maçının ardından ölüm tehditleri alan ve hakemliği bırakan hakem Anders Frisk'i eleştirmiş olmaktan pişmanlık duymadığını vurguluyor.

Mourinho bu konuda şu yorumu yaptı: "İnsanlar o maçtan sonra çok konuştuğumu söylüyor ama aynı şeyi yine yaparım. Bu benim tarzım. Bu yüzden ben nazik biri değilim. Nazik biri değilim. İşler böyle."

Nazik biri olmadığını itiraf etmenin kendisinde nasıl bir his uyandırdığı sorulduğunda ise şunları ekledi: "Bunu gururla yapıyorum ve takımının sonuç almasına yardımcı olduğunu düşünüyorsun."