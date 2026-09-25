Premier Lig tarihinin en büyük şoku sızdırıldıktan dakikalar sonra sosyal medya, baş kahramanı Rio Ferdinand, kurbanı Manchester City ve en büyük kazananı Jose Mourinho olan kırmızı bir alay meydanına döndü.

Manchester City'nin, 2009 ile 2018 yılları arasında mali kurallara ihlal iddiasıyla ilgili 115 suçlamadan 114'ünde suçlu bulunduğunu doğrulayan İngiliz raporları yayılır yayılmaz, Manchester United efsanesi Rio Ferdinand "X" platformundaki hesabından kendine özgü yöntemiyle yanıt vermekte gecikmedi.

Ferdinand hukuki bir analizle değil, İngiltere'yi tutuşturmaya yetecek üç alaycı paylaşımla yorum yaptı.

Ferdinand ilk paylaşımında şöyle yazdı: "Vitrine bir Premier Lig madalyası daha eklenecek."









Kastettiği, Manchester United'ın vitriniydi. Ferdinand, tarihi 2011/12 şampiyonluğunu son saniyede Sergio Agüero'nun City lehine attığı ünlü golle kaybeden takımın savunmasının kalbiydi. Puan silme geriye dönük olarak uygulanır ve City şampiyonluklarından men edilirse, o şampiyonluk doğrudan United'a gidecek ve emekliliğinin üzerinden yıllar geçmişken Ferdinand'a yedinci Premier Lig şampiyonluğunu ekleyecek.

Bununla da kalmadı, eski teknik direktörüne doğrudan bir mesaj yöneltti ve trend olan ikinci paylaşımında şöyle yazdı: "Ve bir madalya daha Jose Mourinho'ya."









Bu, Portekizli "Special One"ın Manchester United'ı Manchester City'nin 19 puan gerisinde ikinci sıraya taşıdığı ve Mourinho'nun bizzat kendisinin teknik direktörlük kariyerinin en büyük başarısı olarak nitelendirdiği 2017/18 sezonuna açık bir göndermeydi.

Şimdi ise City'nin suçlu bulunmasıyla o ikinci sıra resmi bir Premier Lig şampiyonluğuna dönüşebilir ve Mourinho, kariyerinde dördüncü kez, United ile de ilk kez İngiltere şampiyonu olabilir.









Ferdinand, alay dizisini üçüncü bir paylaşımla noktaladı ve şöyle dedi: "Ve bir madalya daha Solskjaer'e." Kastettiği, United'ın Norveçli Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yine City'nin gerisinde ikinci sırada tamamladığı 2021/22 sezonuydu.

Ferdinand'ın alayı, cezaların akıbetinin hâlâ belirsiz olduğu bir dönemde geliyor. Raporlar, suçun sabit olmasına rağmen, ya devasa bir para cezası, ya kulübü küme düşmeye sürükleyecek anında bir puan silme, ya da Premier Lig tarihini yeniden yazabilecek ve federasyonun vitrinlerinden 8 lig şampiyonluğunu geri çekebilecek geriye dönük bir silme arasında değişebilecek cezanın henüz kesinleşmediğini doğruladı.

City taraftarının komplo teorisi olarak gördüğü şey bugün varoluşsal bir tehdide dönüştü; Mourinho'nun manevi bir başarı olarak gördüğü şeyse yakında vitrininde parıldayan altın bir madalyaya dönüşebilir.







