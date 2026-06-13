Mourinho 4 Portekizli oyuncu istiyor... Mendes ise Real Madrid'in transfer planlarına dahil oluyor

"Gestifute" ajansı aracılığıyla Jorge Mendes, İspanyol futbolunun en nüfuzlu isimlerinden biri haline geldi. Geniş ilişki ağı ve büyük kulüplerle olan köklü bağları, Real Madrid, Barcelona ve Atlético Madrid'i etkileyen transfer, sözleşme yenileme ve satış süreçlerine belirleyici bir şekilde müdahale etmesine olanak tanıyor.

"Sport" gazetesi, José Mourinho'nun gelişinin, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılmasının ardından gerileyen Real Madrid Başkanı Florentino Pérez ile Jorge Mendes arasındaki ilişkiyi güçlendirdiğini yazdı.

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Mourinho, Mendes, José Ángel Sánchez ve Jonny Calafat, 2026-27 sezonunu planlamak için yakın zamanda stratejik bir toplantı gerçekleştirdi.

Katalan gazetesine göre, bu toplantıda Portekizli menajer, Real Madrid'in yeni spor projesinin şekillenmesinde kilit bir figür haline geldi. Mourinho'nun Bernardo Silva, Ruben Dias, Matheus Nunes ve Matheus Fernandes gibi birçok Portekizli oyuncuyu kadroya katmak istediği söyleniyor.

Mendes, Barcelona ile de önemli bir faaliyet sürdürüyor. Şu anda Ansu Fati'nin Monaco'ya transferi için yürütülen görüşmelere katılıyor ve Marc Casado'nun olası satışında da etkisi belirleyici olabilir. Portekizli menajer, Barça'daki birçok oyuncunun menfaatlerini de temsil ediyor; bunların en önemlisi Lamine Yamal.

Tarihsel olarak, Mendes Atlético Madrid ile iyi bir ilişki sürdürmüştür, ancak Bernardo Silva transferinin sonuçlanma şekli bazı gerginliklere neden olabilir. Buna rağmen, "Sport"a göre Mendes, kulüp için her zamanki gibi bir aracı olmaya devam ediyor.

Bernardo'nun daha önce Atlético'ya katılmak üzereyken, bu yaz Real Madrid'e yöneldiği ve resmi olarak bu takıma katılmaya çok yakın olduğu belirtiliyor.