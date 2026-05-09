Mounir El Allouchi'nin duygusal golü, Willem II'yi play-off'ların bir sonraki turuna taşıdı

Willem II, RKC Waalwijk'i eleyerek play-off yarı finallerine yükseldi. İlk maçta 0-1 galip gelen Tilburg ekibi için cumartesi günü 1-1'lik skor yeterli oldu. Bir sonraki turda, Almere City ile De Graafschap arasındaki çift maçın galibi bekliyor.

Ev sahibi takım maça iyi başladı ve maçın erken dakikalarında birkaç tehlikeli pozisyon yakaladı. Ancak Siegert Baartmans ve Devin Haen şanssızlık yaşadı. İlk yarı sona yaklaşırken RKC de Denilho Cleonise ve Richard van der Venne ile fırsatlar yakaladı, ancak bunları gole çeviremedi.

İkinci yarıda Mounir El Allouchi'nin Willem II'yi öne geçirmesiyle maç gerçekten hareketlendi. Orta saha oyuncusu, Finn Stam'ın ortasına mükemmel bir şekilde vurdu: 1-0. Kısa süre önce doğmamış kızını kaybeden El Allouchi için duygusal bir andı.

Ancak RKC pes etmedi ve maçın 60. dakikasında skoru eşitledi. Jean-Paul Boëtius'un önüne düşen topu hiç tereddüt etmeden sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1.

Sander Duits'in takımında umutlar yeniden yeşerdi, Willem II ise giderek daha zorlanmaya başladı. Ryan Fage'nin şutu az farkla dışarı çıktı, ardından Harrie Kuster uzatmaya götürecek bir fırsatı son anda kaçırdı. Böylece Willem II, play-off yarı finaline yükseldi.

RKC'nin yenilgisi, Michiel Kramer'in futbol kariyerinin de sonunu getirdi. 37 yaşındaki forvet, kısa süre önce bu sezonun ardından profesyonel futbolu bırakacağını açıkladı ve kulüpte yardımcı antrenör olarak görevine devam edecek.