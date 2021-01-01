Mouctar Diakhaby, Juan Cala'nın cezalandırılmasını istiyor: Bana ırkçı sözler söyledi

La Liga'dan yapılan açıklamada kanıt bulunamadığı belirtilse de Mouctar Diakhaby, Juan Cala tarafından ırkçı tacize uğradığını söylüyor.

Valencia'nın oyuncusu Mouctar Diakhaby, Cadiz karşılaşmasında Juan Cala tarafından ırkçı tacize maruz kaldığı konusunda ısrar ediyor.

4 Nisan'da La Liga'da oynanan Cadiz - Valencia maçında Diakhaby ile Cala'nın tartışmasının ardından karşılaşma bir süre durmuştu.

Diakhaby'nin ırkçı tacize maruz kaldığını söylemesinin ardından Valencia'nın futbolcuları sahayı terk etmiş ancak ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etmişti.

Cala bu suçmalamarı kabul etmezken Diakhaby kendisine 'Pis zenci' sözünü duyduğu

Diakhaby ne söyledi?

La Liga ekibinde yapılan soruşturma kapsamında bir suç kanıtı bulunamadı ancak Diakhaby gerekirse mahkemede ayağa kalkacağını ve Cala ile yüzleşeceğini söylüyor.

AS'a konuşan Diakhaby, "Tabii ki korkmuyorum. Anladığımı tekrar edeceğim çünkü ne duyduğumu biliyorum." diyor.

"Neredeyse üç yıldır İspanya'dayım ve hemen hemen her şeyi anlıyorum. Bu tür kelimeler ve daha fazlasını da. Anlaşılması zor kelimeler değil."

"Kanıt olmadan cezalandırılacağını sanmıyorum ama göreceğiz. Umarım kanıt bulunur ve bu kanıtı bulmak için her şey yapılır."

"Sadece İspanya değil her yerde ırkçılık var. İngiltere, Fransa, her yerde. İnsanlar bu sözleri sarf etmeden önce hepimizin insan olduğunu düşünmeli."

"Sahada her zaman kazanmak istiyoruz ve bazen de sinirleniyoruz. İnsanlar bana hakaret edebilir ama ırkımla ilgili değil. Derisinin renginden dolayı kimse kimseye zarar veremez."

Ne yaşandı?

Karşılaşmanın 29. dakikasında Diakhaby ile Cala'nın orta sahada tartıştığını gören hakem iki oyuncuyu ayırmak için yanlarına gitti.

Valencia'nın Fransız stoperi Mouctar Diakhaby, Juan Cala tarafından ırkçı tacize uğradığını söyledi.

Bu durumun ardından Valencia oyuncuları sahaya çıkmama kararı aldı ve soyunma odasına gitti.

Ancak Diakhaby ise takım arkadaşlarını oyuna geri dönmeleri için çağırdı ve devamında Diakhaby'nin yerine Guillamon oyuna dahil oldu.

Mouctar Diakhaby ne söyledi?

Mouctar Diakhaby sosyal medyadan yaptığı açıklamada Juan Cala'nın kendisine 'pis zenci' dediğini iddia ediyor.

"Pazar günü oynadığımız Cadiz maçında bir oyuncu bana 'pis zenci' sözleriyle hakaret etti."

"Bu tahammül edilemez, buna rıza gösteremem. Tepkimi hepiniz gördünüz. Bu ne normal hayatta ne de bir saygı sporu olan futbolda olamaz."

Juan Cala ne söyledi?

Juan Cala ise Mouctar Diakhaby'ye ırkçı bir tacizde bulunmadığını ancak günah keçisine döndüğünü söylüyor.

"Eğer Cadiz'den bir oyuncu Valencia'dan bir oyuncuya gidip ''Cala özür dilerse Diakhaby oynayacak'' dediyse futbolu bırakırım. Bu yanlış. Bu bir medya şovu."

"Birkaç gündür acı çekiyorum. Bu halka açık bir linç. 20'den fazla kamera, mikrofon, 22 oyuncu, üç hakem var ama kimse öğrenmiyor. Kimse ne duyduğunu söylemiyor."

"İmajım ve şerefimle oynayan herkese karşı yasal işlem başlatacağım."

Kanıt bulunamadı

La Liga'dan yapılan açıklamada ırkçılıkla ilgili bir kanıt bulunamadığı belirtildi.

"Geçtiğimiz hafta sonu, Cadiz ve Valencia arasında oynanan karşılaşmada oyuncular arasında yaşananları çözmek için başlatılan soruşturmanın sonucu ilgili kulüplere ve makamlara iletildi.

"Tüm delillerin analizinden sonra, Juan Cala'nın iddia edilen ifadeleri kullanarak Mouctar Diakhaby'e karşı ırkçı ifadeler kulladığına dair kanıt bulunamadı.

"Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde dahil olmak üzere, mevcut görsel-işitsel ve dijital dosyalar analiz edildi. Uzman bir şirket tarafından dudak okuma analizi de yapıldı"

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