Mouctar Diakhaby ırkçı tacize uğradığını söyledi, Valencia sahayı terk etti

Valencia, Mouctar Diakhaby'nin ırkçı saldırıya maruz kaldığını söylemesinin ardından Cadiz maçının ilk yarısında soyunma odasına gitti.

La Liga'nın 29. haftasında Cadiz evinde Valencia'yı ağırladı. 2-1 Cadiz galibiyetliyle biten karşılaşmada ırkçı taciz suçlamaları damga vurdu.

Mouctar Diakhaby'nin Cadiz oyuncusu Juan Cala tarafından ırkçı tacize uğradığını iddia etmesinin ardından Valencia soyunma odasının yolunu tuttu.

Ne yaşandı?

Karşılaşmanın 29. dakikasında Diakhaby ile Cala'nın orta sahada tartıştığını gören hakem iki oyuncuyu ayırmak için yanlarına gitti.

Valencia'nın Fransız stoperi Mouctar Diakhaby, Juan Cala tarafından ırkçı tacize uğradığını söyledi.

Bu durumun ardından Valencia oyuncuları sahaya çıkmama kararı aldı ve soyunma odasına gitti.

Ancak Diakhaby ise takım arkadaşlarını oyuna geri dönmeleri için çağırdı ve devamında Diakhaby'nin yerine Guillamon oyuna dahil oldu.

Valencia ne söyledi?

Yaşanan olayın ardından sosyal medyadan açıklama yayınlayan Valencia, "Irkçılığa hayır!" dedi.

"Tüm takım, bu arma için savaşmak amacıyla sahaya dönmeye karar verdi ancak ırkçılığa karşı da birlik olmuş durumdalar. Irkçılığa hayır."

Futbolda ırkçılık olaylarının hukuki karşılığı

FIFA regülasyonlarına göre, üye ülke federasyonları futbolda ırkçılık ile mücadele etmeli ve ırkçı eylemlerde bulunan kişileri FIFA regülasyonlarını örnek alarak kendi içtihatları ile cezalandırmalıdır.

UEFA Disiplin Talimatı’nda ise kişilerden ziyade kulüp ve federasyonlara uygulanacak cezalar öne çıkıyor.

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