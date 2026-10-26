Mou'nun orta saha bilmecesi! Teknik direktör, Bernardo Silva'nın Real Madrid'in dengesi için neden kilit isim olduğunu açıklıyor

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-1’lik El Clasico galibiyetinin ardından yaz transferi Bernardo Silva’nın takıma uyumunu değerlendirdi. Mourinho, farklı orta saha profillerini bir araya getirmenin Real Madrid’e daha üstün bir taktik denge sağladığını açıkladı.

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Mourinho, Camp Nou'da orta saha oyuncularının maç yükünü yönetti

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Barcelona karşısında zorlu geçen ve 2-1 kazanılan El Clasico'nun ardından kadro derinliğine ve orta sahadaki taktiksel oyuncu kombinasyonlarına dikkat çekti. Yaz transfer döneminde takıma katılan Bernardo Silva, merkez orta sahada ilk 11'de başladı ve yerini Eduardo Camavinga'ya bırakmadan önce 75 dakika boyunca büyük çaba harcadı.

Camavinga, Kylian Mbappe'nin 88. dakikada attığı galibiyet golünün asistini yaptı.

Mourinho, geniş kadrosundaki her oyuncunun maçlara katkı vermeye hazır olması gerektiğini vurguladı.

Mourinho, Bernardo Silva'nın takıma uyum sürecini anlattı

Mourinho, Bernardo'nun Real Madrid'in takım düzenine devam eden uyum sürecini açıkça değerlendirdi. Mourinho, “Bernardo'nun durumuyla ilgili olarak, burada üç ayı biraz aşkın süredir bulunduğunu söylemiştim” dedi.

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“Elbette onu çok iyi tanıyorum ama birini çok iyi tanımak başka, takım düzenine nasıl uyum sağlayabileceğini görmek başka.”

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“Kadro çok güçlü. Size asla ‘Benim ilk 11'im bu’ demeyeceğim... herkes çok çalışıyor” diye vurguladı.

Taktiksel denge, orta sahada farklı oyuncu profilleri gerektiriyor

Mourinho, merkez orta sahada benzer profildeki oyuncuları birlikte oynatmak yerine farklı taktiksel özellikleri bir araya getirmeyi tercih ettiğini açıkladı. Mourinho, “Orta sahada farklı yetenekleri bir araya getirmenin bize benzer özelliklere sahip iki oyuncuyu oynatmaktan daha fazlasını kattığını öğrendim” dedi.

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“Bu da Bernardo ile Guler'i çift ön liberoda birlikte oynatmadığım, oynatırsam da bunu ancak çaresiz kaldığımız durumlarda yaptığım anlamına geliyor.”

“Savunma yaparken bize denge, hücuma çıkarken de daha fazla kalite sağlayan bu yetenek kombinasyonunu tercih ediyorum” diye ekledi.

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Real Madrid'in seçenekleri, şampiyonluk rakiplerini tahminde bulunmaya zorluyor

Mourinho'nun taktiksel esnekliği, Real Madrid'in rakibin dizilişine ve maçın koşullarına göre rahatça uyum sağlamasına olanak tanıyor.

Bernardo, Camavinga, Guler ve Tchouameni'nin forma için yarışmasıyla orta sahadaki rekabet yüksek seviyede kalıyor.

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