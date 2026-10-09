Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Patrice Motsepe, Afrika Uluslar Kupası'nın her 4 yılda bir düzenlenmesine geçiş kararının onaylanmasından henüz bir yıl bile geçmeden, turnuvanın iki yılda bir düzenlenmesini yeniden hayata geçirmeyi değerlendirdiğini açıkladı.

Motsepe, bugün cuma günü Yeşil Burun Adaları'nda düzenlenen CAF Genel Kurulu sırasında, salondakilerin alkışları eşliğinde şunları söyledi: "Son günlerde konuyu ele aldık ve Afrika Uluslar Kupası'nın iki yılda bir yapılmasına dönülmesi de dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendiriyoruz."

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Afrika Konfederasyonu, Aralık 2025'te, turnuvayı uluslararası futbol takvimiyle uyumlu hale getirmek amacıyla 2028'den itibaren iki yılda bir yerine 4 yılda bir düzenleyeceğini açıklamıştı.

Ancak karar, CAF Başkanı'nı yeniden gözden geçirmeye iten sert itirazlarla karşılaştı.

Bir milyar dolar tehlikede

Dosyanın büyük bir mali boyutu da bulunuyor; nitekim İngiliz "The Guardian" gazetesi geçtiğimiz ağustos ayında, CAF'ın turnuvayı iki yılda bir düzenlemekten 4 yılda bir düzenlemeye geçmesi nedeniyle bir milyar dolardan vazgeçmek zorunda kaldığını doğrulamıştı.

Bu adım, Fransız "RMC" ağına göre, turnuvanın son edisyonunun Fas ile Senegal arasında oynanan finalinde yaşanan skandalların turnuvanın imajını etkilediği bir dönemde geliyor.

Konu netleşene kadar, Afrika Uluslar Kupası'nın bir sonraki edisyonu 19 Haziran-18 Temmuz 2027 tarihleri arasında Kenya, Uganda ve Tanzanya'da düzenlenecek. 4 yılda bir düzenleme sistemine geçişten önce yapılması planlanan 2028 edisyonuna ev sahipliği yapacak ülke ya da ülkeler ise henüz belirlenmedi.







