Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Patrice Motsepe, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın şampiyonluğuna dair krizle ilgili beklenen karar konusunda CAF'ın tutumunu açıkladı ve dosyanın tamamen Spor Tahkim Mahkemesi CAS'ın elinde olduğunu vurguladı.

Motsepe, bugün çarşamba günü Johannesburg'da düzenlediği basın toplantısında, CAF'ın Afrika Uluslar Kupası şampiyonunun kim olduğuna dair Spor Tahkim Mahkemesi CAS'tan nihai kararı beklediğini belirterek, konfederasyonun karar açıklanmadan önce herhangi bir işlem yapamayacağının altını çizdi.

Şunları ekledi: "Afrika Uluslar Kupası şampiyonu konusunda CAS Mahkemesi'nden nihai kararı bekliyoruz. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok, kararları bekliyoruz ve bunları herkese uygulayacağız."

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Afrika futbol çevreleri, 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna dair anlaşmazlığı çözüme kavuşturacak olan CAS'ın nihai kararını bekliyor. Afrika Konfederasyonu Temyiz Komitesi, geçtiğimiz mart ayında birinci derece kararını iptal ederek şampiyonluğu Senegal aleyhine hükmen (3-0) skorla Fas'a vermişti.

Karar, final maçının uzatma dakikalarında Senegal oyuncularının, Fas lehine verilen bir penaltıyı protesto etmek amacıyla sahayı geçici olarak terk etmesi nedeniyle alınmıştı.

Senegal Federasyonu daha sonra kararı reddetti, adaletsiz olarak nitelendirdi ve ardından CAS nezdinde itiraz etti.

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