2025 Afrika Uluslar Kupası finaliyle ilgili tartışmaların ortasında atılan resmi bir adım olarak, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Dr. Patrice Motsepe, bugün Cuma günü Rabat'ta Fas Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Fawzi Lekjaâ ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı, Muhammed VI Futbol Akademisi'nde, Afrika Futbol Konfederasyonu Birinci Başkan Yardımcısı Fawzi Lekjaâ ve Afrika Futbol Konfederasyonu Genel Sekreter Vekili Samson Adamu'nun katılımıyla gerçekleşti.

Motsepe, yaptığı basın açıklamasında Afrika Futbol Konfederasyonu'nun resmi kurallara ve yönetmeliklere tam olarak bağlı olduğunu vurgulayarak, "Uluslararası Spor Mahkemesi'nin (CAS) nihai kararını beklemeliyiz" dedi.

"Yasal süreci takip ediyoruz ve 54 federasyonun dürüstlüğünü ve itibarını korumak bizim görevimizdir. 2025'teki nihai tartışmayı çözmek için Spor Tahkim Mahkemesi'nin vereceği her kararı saygıyla karşılamalıyız" diye ekledi.

Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı bir uyarıda bulunarak, "Bu konuda dikkatli olmalıyız ve asılsız iddialar ortaya çıktığında bunları düzeltmeye çalışmalıyız" dedi.

Daha fazlasını okuyun:

Motsepe, Afrika'nın gerçek şampiyonu hakkında: "Kulibaly'nin Libya'dan

ani ayrılışının ardından kupayı ona teslim ettim." Aliou Cissé, yeni bir Afrika milli takımının teknik direktörü oldu

CAF Başkanı, Afrika Uluslar Kupası finaline geri dönerek şunları söyledi: "Büyük bir hayal kırıklığı. Şu anda yarışmayı düzenleyen kurallar ve düzenlemelerde kapsamlı değişiklikler üzerinde çalışıyoruz."

Ve şöyle devam etti: "CAF şu anda bu tür aksaklıkların tekrarlanmamasını sağlamak için genel tüzük ve Afrika Uluslar Kupası'na ilişkin düzenlemelerdeki bir dizi maddenin değiştirilmesi üzerinde çalışıyor."

"Gelecekte, Afrika futbolunun güvenilirliğini korumak, kurallara saygıyı sağlamak ve oyunun kıtasal ve küresel imajını geliştirmek amacıyla, ihlallere uygun olarak cezalar daha sert olacak" dedi.

Öte yandan Motsepe, Fas'ın kıtasal turnuvayı düzenlemesini överek şunları söyledi: "2025 Afrika Uluslar Kupası, finalde yaşanan zorluklara rağmen turnuva tarihinin en başarılı edisyonu oldu."

Ve şöyle devam etti: "Oteller, stadyumlar ve tüm detaylar dahil olmak üzere her şey en üst düzeydeydi, bu yüzden bunu son derece başarılı bir turnuva olarak değerlendiriyorum."