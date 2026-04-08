Motsepe, Afrika'nın gerçek şampiyonu hakkında: Kupayı Koulibaly'ye teslim ettim

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Patrice Motsepe’nin Senegal’e yaptığı ziyaret, 2025 Afrika Uluslar Kupası finaliyle ilgili tartışmalı konuları gündeme getirdi; bunlara kıtanın gerçek şampiyonu konusu ve Fas’ta gözaltına alınan Senegalli taraftarların durumu da dahildi.

CAF, Senegali Aslanlar'ın Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu elinden alıp ikincilik ödülünü Fas'a vermişti. CAF, Senegalli oyuncuların sahaya dönmeden önce yaklaşık çeyrek saat boyunca maçtan çekilmesini gerekçe göstererek, ve hakem kararları ve büyük gerginliklerin yaşandığı maçın ardından uzatmalarda ev sahibi takımı 1-0 yenerek galip gelmeleriydi.

Motsepe, Dakar'da düzenlediği basın toplantısında, Afrika Kupası finali'nden bu yana Fas'ta gözaltında tutulan Senegalli taraftarların durumuna ilişkin olarak, "Senegal ve Fas'ın egemenliklerine saygı duyuyoruz" dedi.

"Bu kişilerin, bizim düzenlediğimiz bir turnuva sırasında bir stadyumda gözaltına alındığını tamamen kabul ediyorum, bu nedenle bu konuda bizim de sorumluluğumuz var" diye ekledi.

"Bu sorunu çözmek için diplomatik düzeyde görüşmeler yapılıyor. Bu bizim için önemli bir konu, ancak hassasiyeti nedeniyle bunu kamuoyunda tartışamayız" diye devam etti.

Motsepe, Afrika'nın gerçek şampiyonu olarak gördüğü milli takım hakkında bir soru aldı ve şöyle cevap verdi: "Altın madalyayı Sadio Mané'ye, kupayı Kalidou Koulibaly'ye ve 10 milyon doları Aslanlar'a verdim, ancak yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymak zorundayım."