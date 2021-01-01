Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed'in en büyük silahı: Oyun takibi

Galatasaray'ın Erzurumspor karşısında attığı iki gole de imza atan Mostafa Mohamed'in oyun takibi ve pozisyon bilgisi dikkat çekiyor

Galatasaray sahasında Erzurumspor'u 2-0 ile geçerken Mostafa Mohamed'in performansı yine parmak ısırttı. Erzurumspor karşısında oyunun takibi ve pozisyon bilgisini bir kez daha gösterdi. Bunun snyalini Alanyaspor deplasmanında vermişti.

Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı en iyi transfer olma yolunda adım adım ilerliyor. Tek bir sistem değil hemen hemen her sisteme ayak uydurabilecek bir potansiyele sahip. Topla ceza alanı ya da çevresinde buluştuğu anda kaleyi yoklaması kadar takım arkadaşlarını pozisyona sokma becerisi de üst düzey...

Mostafa Mohamed en büyük özelliğini, Alanyaspor maçında direkten dönen topun yaşandığı pozisyondan sonra bu maçtaki ikinci golde de gösterdi. Mostafa Mohamed, stoperlerin bir anlık bile gözünden kaçırmaması gereken bir isim olduğunu kanıtladı.

Attığı gollerin sinyalini dakikalar öncesinde ceza sahası dışından vurduğu sert şutla göstermişti. İlk golde karambolde topla ynamadan direkt kaleyi düşünerek takımını 1-0 öne geçirdi.

Oyun takibi üst düzey

Akıl olarak da sürekli oyunun içinde Alanyaspor deplasmanında maçın başında Alanyasporlu oyuncular ağır adımlarla taç atışı kullanırken beklenmedik anda şok bir pres yaparak topu kapmış, rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruş direkten dönmüştü. Bir benzerini bugün de yaptı. Ceza sahasına gönderilen topta ofsayt pozisyonunda olan Arda Turan'ın topu bırakışında pozisyonu takip edip bekletmeden yaptığı vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi.

Önde yaptığı baskı ile savunma oyuncularını çok fazla yıpratan Mostafa Mohamed, hava toplarında ve ikili mücadelelerde de rakiplerine üstünlük sağlamaya Erzurumspor karşısında da devam etti.