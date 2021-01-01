Mostafa Mohamed ve Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah pandemiye rağmen milli takım yolcusu

Mısır Milli Takımı kadrosuna Mostafa Mohamed ve Mohamed Salah davet edildi.

Mısır Milli Takımı'nın teknik direktörü Hossam El Badry, ay sonunda Kenya ve Komorlar'a karşı oynanacak maçlar için kadrosunu açıkladı.

Pandemi nedeniyle birçok kulüp, kıtalar arası seyahat için oyuncularına izin vermek istemiyor. Buna rağmen Mısır, yurt dışında oynayan altı futbolcusunu kadroya dahil etti. Hepsi Afrika dışında oynayan bu altı oyuncu arasında Galatasaray'dan Mostafa Mohamed ve Liverpool'dan Mohamed Salah da var.

Mostafa Mohamed'in milli takım ve Galatasaray karnesi

Kış transfer döneminde Zamalek'ten Galatasaray'a transfer olan Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı yedi maçta altı gol kaydederek formda olduğunu gösterdi. 23 yaşındaki oyuncu, Mısır Milli Takım formasıyla henüz kendisini kanıtlayamadı ve çok fazla maça çıkamadı ama alt yaş kategorilerindeki performansıyla milli takım havuzunun yeni isimleri arasında yer almaya başladı. 2019 yılında düzenlenen U-23 Afrika Şampiyonası'nda ülkesini şampiyonluğa taşıyan golcü oyuncu, attığı dört golle turnuvanın gol kralı olmuştu.

Mısır Milli Takımı'na kıta dışından çağrılan oyuncular kimler?

Mısır'ın kadrosunda Mohamed ve Salah dışında dört isim daha futbol hayatlarına Afrika kıtasının dışında devam ediyor. Bu sezon Arsenal forması giyen, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Mohamed Elneny ve Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer olan Mahmoud Trezeguet Premier Lig'den Mısır'a gidecek diğer isimler. Olympiakos'un forveti Ahmed Hassan Kouka ve Al-Ittihad'ın savunma oyuncusu Ahmed Hegazi de aday kadroda kendilerine yer buldu.

Jürgen Klopp ne demişti

Pandeminin İngiltere'de görülen yeni mutasyonu ve vaka sayılarının Ada'da giderek artması birçok ülkenin İngiltere ile geçerli olacak bazı kurallar koymasına neden olmuştu. Bu kurallar nedeniyle bazı Avrupa kupası maçları başka ülkelerde oynanırken, Güney Amerika'daki Dünya Kupası elemeleri de ileri bir tarihe ertelendi. Premier Lig'deki menajerlerin büyük bir kısmı, Mart ayının sonunda milli takım takvimi olmasını eleştirmişti. Liverpool menajeri Jürgen Klopp da hafta içinde düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı.

"Birçok federasyonu ilgilendiren bir karar olduğunun farkındayım. Ancak oyuncuların maaşlarını ödeyen kulüpleri de düşünmeniz gerekiyor. Bu nedenle öncelik bizlerin olmalı. Yaz aylarındaki turnuvalara hazırlık yapılması gerekiyor ama içinde bulunduğumuz süreçte herkesi mutlu edemezsiniz."

"Milli takımlara giden oyuncuların aramıza katılmaları için 10 günlük izolasyon sürecinde kalmaları lazım. Yoğun maç takviminde buna yetecek gücümüz yok. Şu anki kurallar geçerli olursa milli takım dönüşünde oyuncularımızdan mahrum kalacağız."

Öte yandan Salah ile Klopp arasında ilişkinin bozulduğu da sıkça dillendirilen bir başka gelişme. Son olarak Chelsea ile oynanan maçta oyundan alınan Salah bir ilki yaşamış ve Anfield kariyerinde ilk kez bir maçı tamamlayamamıştı.

Mısır Milli Takımı'nın durumu

Mısır, önümüzdeki yıl Kamerun'da düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası öncesinde yer aldığı eleme grubunda oynadığı dört maçta da yenilmedi. 'Firavunlar' kalan iki maçını kazanırsa grubunu lider bitirecek. Salah da, attığı 34 golle milli takımın en golcü oyuncusu konumunda.