Bonservisi Galatasaray’da bulunan Mısırlı golcü, kritik Toulouse maçı öncesinde sürpriz bir şekilde kadro dışı kaldı.

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde Fransa’nın Nantes takımına kiralanan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, takımının Ligue 1’de Toulouse ile oynadığı karşılaşmada LGBT temalı formayı giymeyi kabul etmediği için kadro dışı kaldı. Küme düşmeme mücadelesi veren takımını oldukça kritik olan bu mücadelede yalnız bırakan Mohamed, söz konusu formayı giymeyi kabul etmedi.

Nantes formasıyla bu sezon 49 maça çıkan Mohamed, bu karşılaşmalara 11 gol ve beş asist sığdırmıştı. Nantes Mohamed’in kadroda yer almadığı karşılaşmada gol bulamazken, 90 dakika 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

Beklentileri karşılayamadı

Bu sezon ligde attığı dokuz golle takımının en skorer ismi olan Mohamed, sarı-kırmızılı formayla beklentileri karşılamanın uzağında kalmıştı.

Galatasaray’a Mısır’ın Zamalek takımından transfer olan Mohamed, ilk sezonunda 16 maçta attığı sekiz golle dikkat çekmiş ancak geçtiğimiz sezon 27 karşılaşmada yedi golde kalarak beklenen katkıyı verememişti.

Mısır Milli Takımı’nın da formasını giyen Mohamed, Galatasaray’ın bu sezon yaptığı transferlerin ardından Okan Buruk tarafından gözden çıkartılmıştı.