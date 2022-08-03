Mansour, Zamalek ve Al-Ahly arasındaki rekabete de değindi.

Başkan Mortada Mansour, Mısır kulübü Zamalek'in ülkenin en zengin takımı haline geldiğini ve sonunda Real Madrid'den oyuncularla sözleşme imzalayabileceklerini söyledi.

Zamalek Başkanı, kulübün 6 Ekim'de başlayacak yeni projelerini açıkladı. Takım için yeni bir stadyum da dahil olmak üzere pek çok üst düze yatırım yer alıyor.

Mansour, yeni projeden elde edeceği üyelik fonlarının rakiplerinden daha fazla harcamaya olanak sağlayacağı konusunda ısrar ediyor.

Ne söylendi?

2021'de beşinci dönemine başlayacak Mansour, projesine oldukça güveniyor. Mısır tarihinde eşi benzeri olmayan bir işe imza attıklarını savunuyor.

Gazetecilere verdiği demeçte, "Mısır'ın en zengin kulübü olacağız ve Real Madrid'den olsa bile herhangi bir oyuncuyla anlaşabiliriz" dedi.

Arsa konusu

Mansour ayrıca Zamalek ve Al-Ahly arasındaki rekabete de değindi.

Zamalek, Yeni Kahire şehrinde yeni bir toprak parçası talep etti, ancak geri çevrildi. Oysa Al-Ahly'ye hükümet tarafından bir arsa verildi ve her iki takımın taraftarları arasında bir çekişme olabileceği endişelerini artırdı.

"Başbakan'dan Yeni Kahire'de bir arsa istedik ve ancak Al-Ahly'nin aksine ne yazık ki alamadık. Neticede yetkililerin görüşü bu ve buna saygı duyuyoruz” dedi.

"Bazıları kitleler ve kurumlar arasında fitne üretmeye çalışıyor ve bu gerekli değil.

"Al-Ahly taraftarlarından şu anda olanlara ve ülke içinde fitne çıkarma girişimlerine dikkat etmelerini istiyorum. Bizim için en önemli şey Mısır, Zamalek veya Al-Ahly veya Mortada Mansour veya Al-Khatib değil, en önemli şey ülkemizdir."