Galatasaray, Süper Lig’in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki maç öncesinde yayıncı kuruluşa konuşan Mostafa Mohamed, Fatih Terim’de övgü dolu sözlerle bahsetti.

Ne söyledi?

“Fatih Terim gibi bir teknik direktörümüz olduğu için çok şanslıyız. Bizi çok iyi hazırlıyor. Bugünkü maç için de çok iyi hazırlandık.”

Mostafa Mohamed'den Fatih Terim'e övgü ♥️ pic.twitter.com/LYGgCxVLzp — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) November 7, 2021

Mostafa Mohamed, Beşiktaş maçında kaçırdığı penaltının ardından Fatih Terim’den bir uyarı almıştı. Takımın penaltıcısının Cicaldau olduğunu belirten Terim, böyle bir durumun yaşanmaması gerektiğini söylemişti.

Tecrübeli teknik adam, Mısırlı forvete şu sözlerle sitem etmişti:

“Topu elinden almak doğru bir şey değil. Takımın penaltıcısı da önde duranı da arkada duranı da belli. Orada biz bir değişiklik istersek işaret ederiz. Cicaldau topu almaya gitmiş ama vermemiş. Penaltıyı atsak belki de maç bu şekilde kalmaz, başka türlü olabilirdi.”

Beşiktaş maçında kaçan penaltı ve Lokomotiv Moskova maçında yaşadığı tartışmalı pozisyona ilişkin görüşleri de sorulan Mostafa Mohamed şöyle konuştu:

“Forvet olarak elbette gol atmayı çok seviyorum. Ama burada benim çabam takıma yardım etmek. Lokomotiv Moskova maçında pasta bir hata oldu. Ama bunu ilerleyen haftalarda telafi edeceğim.”

Dört maçtır yedek

23 yaşındaki oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 19 maçta üç gol attı. Çaykur Rizespor karşısında iki, bir sonraki hafta oynanan Konyaspor maçında ise bir gol atan Mısırlı, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Lokomotiv Moskova karşılaşmalarında ise yedek kalmış ve oyuna son bölümde dahil olmuştu.

Mostafa Mohamed, Fatih Karagümrük deplasmanında da mücadeleye yedek kulübesinde başladı.