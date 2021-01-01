Mostafa Mohamed boş geçmiyor | Başakşehir, Fenerbahçe, Alanyaspor, Kasımpaşa

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed, dördüncü maçında dördüncü golünü kaydetti.

Galatasaray'ın kış transfer döneminde büyük uğraşlar sonunda Mısır'ın Zamalek takımından transfer ettiğii Mostafa Mohamed, yeni takımıyla oynadığı dördüncü maçında da golünü kaydetti.

23 yaşındaki santrfor, Türkiye'ye ayak bastıktan iki gün sonra oynadığı Başakşehir maçının son anlarında kazanılan penaltıyı gole çevirerek siftahını yapmıştı. Golcü oyuncu, geçen hafta oynanan Fenerbahçe derbisine ilk 11'de çıkmış ve 54. dakikada attığı golle gecenin kahramanı olmuştu.

Mohamed gollerine hafta içinde oynanan Türkiye Kupası maçında da devam etti. Galatasaray'ın Alanyaspor'a 3-2 yenildiği maçta direklere de takılan Mısırlı, yine de bir gol atmayı başardı.

Başarılı oyuncu, Kasımpaşa mücadelesinde de skoru 2-1'e getiren penaltı golünü kaydetti.

Dört maçta dört gol atan Mohamed, bu gollerin hepsini karşılaşmaların ikinci yarılarında kaydetti.

Mısırlı oyuncu ayrıca, Bafetimbi Gomis'den sonra Galatasaray formasıyla ilk üç Süper Lig maçında gol atan ilk futbolcu oldu.

Öte yandan Mohamed'in golü, bu sezon Galatasaray'ın ligde kaydettiği 10. penaltı golü oldu.