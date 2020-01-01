Moskova'da etkinlik yasağı

Moskova Belediyesi, koronavirüs yüzünden 10 Nisan'a kadar 5 bin üzeri katılımcının olacağı etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Kovid-19 salgını nedeniyle başkent Moskova'da 5 binden fazla kişinin katıldığı etkinliklerin 10 Nisan'a kadar yasaklandığını duyurdu.

Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Moskova'da 5 binden fazla kişinin katıldığı spor, eğlence ve halka açık etkinliklerin 10 Nisan'a kadar yapılmasını yasaklayan kararı imzaladım." ifadelerini kullandı.

Premier Ligi Başkanı Sergey Pryadkin da karara uyacaklarını belirtti.