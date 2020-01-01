Mykola Moroziuk: Şampiyon Trabzonspor olur ama gönlüm Başakşehir'den yana

Çaykur Rizespor forması giyen Ukraynalı futbolcu Mykola Moroziuk, ülke basınına samimi açıklamalarda bulundu.

Sport’a konuşan Moroziuk, Süper Lig’de ipi göğüsleyecek takımın güçlü kadrosuyla olacağını düşündüğünü söylerken, daha önce birlikte çalıştığı Okan Buruk için ’i desteklediğini ifade etti.

‘Süper Lig’de karşısında oynarken en çok zorlandığın futbolcular hangileri?’ sorusunu da yanıtlayan Moroziuk, “ ’de çok iyi futbolcular var. Mesela Falcao… Daha önce ’da oynayan Feghouli veya eski ’lu Mario Lemina… Üstelik bunlar sadece ’da olan futbolcular” diye konuştu.

Türk futbolunda disiplin eksikliği olduğunu söyleyen Ukraynalı “Türkler futbolu çok seviyor. Ancak Avrupa’da başarılı olmaları zor. Çünkü orada ciddi disiplin ve taktik bilgisi gerekiyor. Türkiye’de maalesef bu pek yok. Taraftarlar için futbol büyük önem arz ediyor. Herkesin en büyük hobisi diyebilirim. Toplanıp dev ekranlarda maçları izliyorlar. Eğer Şampiyonlar Ligi maçı varsa herkes o akşam maçı bekliyor. Ancak elbette Süper Lig onlar için bir numara. Tuttukları takımların maçlarının tekrarını bile 4-5 kez izliyorlar. Kanallarda bütün hafta maç özetleri gösteriliyor” dedi.