Morocco'lu Griezmann'ın ne alakası var?.. Bernabéu haykırıyor: Real Madrid'in ruhunu kim çaldı?

"Real Madrid artık Real Madrid değil" başlıklı makalesinde İspanyol gazeteci Juan Ignacio Gayardo, Kraliyet Kulübü'nün iç durumuna ilişkin karamsar bir tablo çiziyor ve takımın, kendisini hakimiyet ve azmin sembolü haline getiren tarihi kimliğinin bir parçasını yitirdiğini belirtiyor.

Yazar, "Marca" gazetesindeki makalesinde, Girona karşısında yaşanan başarısızlığın sadece geçici bir sonuç olmadığını, kulübün idari ve teknik yapısına uzanan daha derin bir krizin yansıması olduğunu belirtti. Makalede, net bir vizyonun eksikliği ve yönetim içindeki güç merkezleri arasındaki çatışmalar konusunda şüphelerin arttığına dikkat çekiliyor.

Yazar, "remontada"ya sürekli güvenmenin, hazırlıksızlığı ve gevşekliği yansıtan bir davranış haline geldiğini düşünüyor ve sert iradesiyle mucizeler yaratan Real Madrid'in bugün eski ihtişamının anılarıyla yaşadığını vurguluyor.

Makale şu şekilde:

"Real Madrid için bir başka gerileme, bu kez Girona karşısında, Santiago Bernabéu'nun atmosferi öfke, hayal kırıklığı ve kafa karışıklığının bir karışımına dönüştü."

"Takımının hakimiyet kurduğunu görmeye alışkın taraftarlar, performans düşüşünün ve Kraliyet Kulübü'nü her zaman ayıran karakterin aşınmasının nedenini sorgulamaya başladı. Bakışlar, yönetimden cevaplar bulmak için kulübeye yöneldi, ancak tek cevap sessizlikti."

"Tartışmalar gecikmedi. Takım teknik açıdan dalgalı bir dönem yaşarken, kulübün yeni bir sportif direktör atama niyetinde olduğuna dair haberler çıktı; Real Madrid ise bunu kesin bir dille yalanladı."

"Kulüp, yalanlamasında son dönemdeki Avrupa başarılarına dayandı ve son on yılda kazandığı altı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun, yönetim sisteminin başarısını kanıtlamak için yeterli olduğunu vurguladı. Ancak mevcut durum ve sezonu eşlik eden olumsuz izlenimler, kulübün yönetim yapısının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dair meşru soruların önünü açıyor."

"Aynı zamanda, kulüp içinde genel müdür José Ángel Sánchez ile başkan Florentino Pérez'in sağ kolu olarak görülen Faslı Anas Lagrairi arasındaki ikili liderlik konusunda konuşmalar artıyor."

"Lagrayeri resmi bir görevde bulunmuyor, ancak perde arkasında geniş bir nüfuza sahip. Bu durum, onunla Sanchez arasındaki ilişkiyi karmaşık hale getirmiş ve bu idari dengenin etkinliği konusunda soru işaretleri uyandırmıştır."

"Karar alma sürecindeki bu ikilem, takımın dalgalı performansı ile birleşince, şampiyonluksuz bir şekilde sona erecek gibi görünen bu sezonda Real Madrid'in geleceği konusunda endişe uyandırıyor. Kupadan elenmenin ve ligdeki performans düşüşünün ardından, sezonu kurtaracak son umut olarak geriye sadece Şampiyonlar Ligi kaldı, ancak bu umut bile risklerle dolu görünüyor."

"Remontada'ya aşırı güvenmek son yıllarda tekrarlanan bir davranış haline geldi ve bazı analistler bunu aşırı iyimserlik ve ödevlerini zamanında yapmayan öğrencilerin davranışı olarak nitelendirdi. Real Madrid'in geçmişte gerçekleştirdiği mucizeler her zaman güvenilebilecek bir kural değil, nadir anlarda takım ruhunun yarattığı istisnalardı."

"Bugün, Real Madrid gerçek bir yol ayrımında görünüyor: güven ve istikrarla yarattığı görkemli bir geçmiş ile vizyon netliği ve yönetim dengesi eksikliği çeken çalkantılı bir şimdiki zaman arasında. Taraftarlar cevaplar istiyor, stadyum sorular mırıldanıyor, ancak kulübeden sadece sessizlik geliyor."