Moritanyalı Jamarek Kulübü, Guineli Hafia Conakry ile yaşadığı hukuki ihtilafa son noktayı koydu. Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) rakibinin temyiz başvurusunu reddeden bir karar aldı. Böylece Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) Afrika Konfederasyon Kupası ilk ön eleme turunda iki takım arasındaki rövanş maçının tekrar oynanmasına ilişkin kararı da onaylandı.

Moritanyalı kulüp, bugün pazartesi yaptığı resmi açıklamada, Hafia Conakry'nin 8 Ekim 2026 tarihinde yaptığı temyiz başvurusunun CAS tarafından reddedildiğini ve CAF'a bağlı Kulüp Müsabakaları Düzenleme Komitesi'nin geçtiğimiz 14 Eylül'de aldığı kararın onandığını duyurdu. Söz konusu karar, maçın oynanamamasını mücbir sebep olarak değerlendirmiş ve maçın yeniden programlanmasını onaylamıştı.

Jamarek, kararın kendisine, 2026-2027 sezonunun ikinci ön eleme turuna yükselme ve Cezayirli Şebab Belouizdad ile karşılaşma hakkı tanıdığını vurguladı.

Krizin ayrıntıları, Jamarek kafilesinin, geçtiğimiz 11 Eylül'de oynanması planlanan rövanş maçını oynamak üzere Gine'nin başkenti Conakry'ye gidememesine dayanıyor. Takımı taşıması gereken uçağın bir kaza geçirmesi nedeniyle bu seyahat gerçekleşememişti. Bu durum CAF'ı, olayı mücbir sebep olarak değerlendirmeye ve maçın tekrar oynanması kararını almaya yöneltti.

Müsabaka daha sonra 19 Eylül'de oynandı ve Jamarek'in 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Nouakchott'ta oynanan ilk maçın 2-2 berabere bitmesinin ardından, Moritanyalı takım iki maçın toplamında 3-2'lik skorla tur atlama biletini aldı.

Ancak Hafia Conakry, rakibinin yokluğunun bir mücbir sebep sonucu değil, organizasyonel aksaklıklar nedeniyle olduğunu öne sürerek kararı reddetti ve Spor Tahkim Mahkemesi'ne temyiz başvurusunda bulundu. Mahkeme, geçtiğimiz 16 Ekim'de Jamarek ile Şebab Belouizdad arasındaki karşılaşmayı, ihtilaf sonuçlanana kadar geçici olarak ertelemeye karar verdi.

İtirazın reddine ilişkin nihai kararın çıkmasıyla birlikte hukuki ihtilaf Moritanyalı kulübün lehine sonuçlandı. Böylece kulübün bir sonraki tura yükselmesi kesinleşti ve Şebab Belouizdad ile beklenen karşılaşmanın önü açıldı.