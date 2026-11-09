24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-CAF-C1-BELOUIZDAD-SUNDOWNSAFP
Çeviri:

Moritanya Gümrük Takımı, Hafia Conakry karşısındaki hukuki mücadelesini kazandı ve Chabab Belouizdad ile randevu aldı

AS Douanes - Majestic FC
AS Douanes
Majestic FC
Ligue 1
Tagour Provincial Club - Douanes Niamey
Tagour Provincial Club
Douanes Niamey
Super Ligue
MC Oran - CR Belouizdad
MC Oran
CR Belouizdad
1. Lig
Al Ahly SC - Primeiro de Agosto
Al Ahly SC
Primeiro de Agosto
CAF Confederations Cup
Burkina Faso
Nijer
Cezayir
Mısır
Angola
Fas
Tunus

Haftalarca süren bekleyişin ardından karara bağlandı

Moritanyalı Jamarek Kulübü, Guineli Hafia Conakry ile yaşadığı hukuki ihtilafa son noktayı koydu. Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) rakibinin temyiz başvurusunu reddeden bir karar aldı. Böylece Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) Afrika Konfederasyon Kupası ilk ön eleme turunda iki takım arasındaki rövanş maçının tekrar oynanmasına ilişkin kararı da onaylandı.

Moritanyalı kulüp, bugün pazartesi yaptığı resmi açıklamada, Hafia Conakry'nin 8 Ekim 2026 tarihinde yaptığı temyiz başvurusunun CAS tarafından reddedildiğini ve CAF'a bağlı Kulüp Müsabakaları Düzenleme Komitesi'nin geçtiğimiz 14 Eylül'de aldığı kararın onandığını duyurdu. Söz konusu karar, maçın oynanamamasını mücbir sebep olarak değerlendirmiş ve maçın yeniden programlanmasını onaylamıştı.

Jamarek, kararın kendisine, 2026-2027 sezonunun ikinci ön eleme turuna yükselme ve Cezayirli Şebab Belouizdad ile karşılaşma hakkı tanıdığını vurguladı.

Krizin ayrıntıları, Jamarek kafilesinin, geçtiğimiz 11 Eylül'de oynanması planlanan rövanş maçını oynamak üzere Gine'nin başkenti Conakry'ye gidememesine dayanıyor. Takımı taşıması gereken uçağın bir kaza geçirmesi nedeniyle bu seyahat gerçekleşememişti. Bu durum CAF'ı, olayı mücbir sebep olarak değerlendirmeye ve maçın tekrar oynanması kararını almaya yöneltti.

Müsabaka daha sonra 19 Eylül'de oynandı ve Jamarek'in 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Nouakchott'ta oynanan ilk maçın 2-2 berabere bitmesinin ardından, Moritanyalı takım iki maçın toplamında 3-2'lik skorla tur atlama biletini aldı.

Ancak Hafia Conakry, rakibinin yokluğunun bir mücbir sebep sonucu değil, organizasyonel aksaklıklar nedeniyle olduğunu öne sürerek kararı reddetti ve Spor Tahkim Mahkemesi'ne temyiz başvurusunda bulundu. Mahkeme, geçtiğimiz 16 Ekim'de Jamarek ile Şebab Belouizdad arasındaki karşılaşmayı, ihtilaf sonuçlanana kadar geçici olarak ertelemeye karar verdi.

İtirazın reddine ilişkin nihai kararın çıkmasıyla birlikte hukuki ihtilaf Moritanyalı kulübün lehine sonuçlandı. Böylece kulübün bir sonraki tura yükselmesi kesinleşti ve Şebab Belouizdad ile beklenen karşılaşmanın önü açıldı.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin