Morgan Gibbs-White, 2027'de Bayern Münih'te İngiltere millî takımından arkadaşı Harry Kane ile buluşabilir mi? Dietmar Hamann, Bundesliga şampiyonunun Nottingham Forest'ın yetenekli oyun kurucusuyla ilgilenmesinin neden mantıklı olduğunu GOAL'e anlattı. Bayern'in mevcut 10 numarası Jamal Musiala ise son 18 ayda zor bir dönem geçirdi.

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Bayern doğru oyuncular için büyük harcama yapar

Avrupa ve dünya futbolundaki konumu göz önüne alındığında Bayern, maçın gidişatını değiştirebilecek üst düzey oyuncuları her zaman takip ediyor. Kulüp, geçmişte en yüksek bonservis bedellerini ödemeye yanaşmadı; transfer görüşmelerinde itibarı da çoğu zaman lehine işledi.

Ancak son dönemde harcamalar biraz arttı. 2023 yazında eski Tottenham forveti Kane için 100 milyon euro (84 milyon sterlin/110 milyon dolar) harcandı . Kolombiyalı forvet Luis Diaz'ı Liverpool'dan almak için yaklaşık 70 milyon euro (59 milyon sterlin/77 milyon dolar), Fransa millî takımının yetenekli kanat oyuncusu Michael Olise için de 53 milyon euro (44 milyon sterlin/58 milyon dolar) ödendi.

Ödenen bedelin karşılığı bu transferlerin hepsinden alındı. Olise olağanüstü sayıda asist yaptı, Diaz kanatlarda durmaksızın koşuyor. Kane ise 162 maçta attığı 156 golle Ballon d'Or kazananı oldu .

İngiltere millî oyuncusu Gibbs-White'ın değeri yükseldi

Yine de Allianz Arena'da gelişime her zaman yer var ve takıma yaratıcılık katacak bir başka oyuncunun transfer edilebileceği öne sürüldü. 2026 yazındaki söylentiler, Gibbs-White'ın transfer hedefleri arasına girdiğine işaret ediyordu.

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Forest için vazgeçilmez bir oyuncuya dönüşen Gibbs-White, düzenli olarak kaptanlık pazubandını takıyor ve İngiltere A Millî Takımı'nda 10 kez forma giydi . Teknik becerileriyle öne çıksa da yalnızca bireysel yeteneklerine güvenen bir 10 numara değil; takımın yararına çalışmaktan da kaçınmıyor .

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Gibbs-White transferi Bayern için mantıklı olur mu?

Peki bunlar göz önüne alındığında MGW, Kane'in yanına akıllıca bir takviye olur mu? Bu soru, Lottoland Live Casino aracılığıyla konuşan eski Bayern orta saha oyuncusu Hamann'a yöneltildi. Hamann, GOAL'e şunları söyledi: “Hücum hattındaki duruma bakmaları gerekiyor.

“Musiala sakat, sağlık sorunları var. [Ismael] Saibari kulübe geldi, pek iyi bir başlangıç yapamadı, şimdi de sakatlandı. Bu yüzden gelecek yaz forvet mevkilerinde veya hücum bölgesinde bir şeyler yapmaları gerektiğini düşünüyorum.

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“Gibbs-White radarlarındaysa şaşırmam. Tek seçenek o da olmaz. Forest taraftarı olsaydım, bir bakıma oyuncularımla ilgilenilmesinden memnun olurdum çünkü bu, onların iyi oyuncular olduğu anlamına gelir.

“Forest'ta kariyerini yeniden canlandırdı ve orada çok iyi işler yaptı; kulüpte oldukça mutlu görünüyor. Transferi mantıklı olurdu ama Gibbs-White'ın Münih'e gelmesinden hâlâ çok uzakta olduğumuzu düşünüyorum.”

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Sağlık sorunları Musiala'yı etkiledi

Bayern, Musiala'nın 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ciddi bir ayak bileği sakatlığı yaşamasının ve RB Leipzig ile Heidenheim'a karşı sezon öncesi hazırlık maçlarında bayılmasına yol açan endişe verici nörolojik sorunlar geçirmesinin ardından seçeneklerini değerlendiriyor.

23 yaşındaki oyuncu bir süredir eski performansından uzak. Mevcut duruma ilişkin soruya Hamann, Almanya millî oyuncusu hakkında şu yanıtı verdi: “Şubat 2025'te, yani geçen yıl, 18 ay önce sözleşmeyi imzaladığından beri. Mart-nisan aylarında Augsburg deplasmanında kasını incittiğini hatırlıyorum. Sonra Kulüpler Dünya Kupası için döndü ve Paris'e karşı o ağır sakatlığı yaşadı. O zamandan beri eski hâlinde değil.

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“Yaklaşık 10 ay önce, ocakta geri döndü. Ardından sağlık sorunları yaşadı. Çeşitli nedenlerle son 18 aydır eski hâlinde değil.

“Kulüpteki insanlar, nörolojik sorunlarının artık kontrol altında olduğunu söylüyor. Ama yaklaşık sekiz hafta önce yine kasını incitti. O zamandan beri ortalarda yok. Umarım millî aradan sonra onu biraz görürüz. Saibari'nin yokluğunda ve [Serge] Gnabry de sakatken, Noel'e kadar ona ihtiyaçları olacağını düşünüyorum.”

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Bayern, 2027 için transfer planları hazırlıyor

Musiala bu sezon Bayern formasıyla yalnızca dört maça çıktı. Bunların sonuncusu, 18 Eylül'de Union Berlin karşısında alınan 7-0'lık galibiyetti. Takvim yılının sonuna kadar ve ocak transfer döneminde de takıma katkı sağlaması bekleniyor .

O dönemde ve gelecek yaz neler olacağı henüz belli değil. Forest ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Gibbs-White'ın ise Avrupa'nın dört bir yanından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.