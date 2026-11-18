Julio Enciso, Ipswich Town'daki performansıyla dikkat çekiyor. Ipswich'in eski yıldızı Darren Bent, Morgan Gibbs-White'a benzer özellikler taşıyan oyun kurucunun bir “Şampiyonlar Ligi takımına” transferinin gündeme gelebilmesi için ne yapması gerektiğini GOAL'e anlattı. Paraguaylı orta saha oyuncusunun zirveye uzanan bir yolda olduğu düşünülüyor.

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Brighton dönemi ve Suffolk'taki iki macerası

Güney Amerikalı oyun kurucu henüz 22 yaşında ve şimdilik bu yolculuğu tamamlamaktan hayli uzak. Genç yaşına rağmen önemli deneyim kazandı: Brighton'a gelmeden önce ülkesi Paraguay'da Libertad formasıyla A takım düzeyinde çıkış yaptı .

Brighton'da yaratıcılığını gösterdi ancak 2024-25 sezonunda Portman Road'da kiralık olarak geçirdiği dönemin ardından Strasbourg'a bonservisiyle transfer oldu . Fransa'da yalnızca bir sezon geçirdikten sonra 26 milyon sterlinlik (34 milyon dolar) anlaşmayla Suffolk'a döndü.

Enciso bu sezon iki gol ve iki asist kaydetti ancak takımına istatistiklerin gösterdiğinden çok daha fazlasını kattı. Gary O’Neil'ın takımının oyununa yön veriyor ve futbol dünyasının çok daha üst seviyelerinde de rahatlıkla oynayabilecek gibi görünüyor.

Avrupalı bir devin yolunu mu tutacak?

Ipswich'in bu sezon ligi nerede bitireceğinden bağımsız olarak böyle bir transferin 2027'de gerçekleşip gerçekleşemeyeceği sorulan, MrQ Live Casino iş birliği kapsamında konuşan Ipswich altyapısından yetişmiş Bent, GOAL'e şunları söyledi: “Olabilir ama biraz daha istikrarlı olduğunu görmek isterim.

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“Daha önce Ipswich'te bir süre kiralık oynamıştı. Geri döndü ve bu sezon yine harika oynuyor. Şu anda gerçekten çok iyi oynadığını düşünüyorum. Elbette ayrıldı, pek fazla oynayamadı ve sonunda Ipswich'e geri döndü.

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“Ipswich bir şekilde ligde kalabilirse, ki bunu yapabileceğinden fazlasıyla eminim, o da birkaç sezon daha kalabilir. Böylece istikrar kazanır, Premier Lig'de her hafta oynar, taraftarların ve takım arkadaşlarının kendisini sevdiğini bilir.

“Birkaç sezon düzenli oynayıp o istikrarı yakalarsan, üstelik hâlâ gençsen, büyük bir kulüpten büyük bir transfer fırsatı gelir; örneğin bir Şampiyonlar Ligi takımından. Ama şu anda istikrarı bulmalı, birkaç sezon boyunca her hafta bunu yapma arzusunu ve açlığını göstermeli. O transfer fırsatı her zaman olacaktır.”

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Yeni nesil oyun kurucu 10 numaralar

Enciso, yalnızca top kendisine geldiğinde oyuna ilgi gösteren alışıldık sıra dışı oyun kuruculardan değil. Paraguaylı millî futbolcu, Nottingham Forest ve İngiltere'nin yıldızı Gibbs-White gibi takımı için çok çalışmaya ve zorluklarla mücadele etmeye hazır.

Bu karşılaştırma ve Ipswich'in yetenekli 10 numarasının özellikleri sorulduğunda Bent şöyle devam etti: “Morgan Gibbs-White bunun en iyi örneği. Eskiden 10 numara oynuyordu, belki savunmaya pek katkı vermiyordu. Topu alır, yeteneğini gösterir ve fark yaratırdı.

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“Ama haklısınız, bu yeni nesil 10 numaralar savunmada kendi pozisyonlarının dışında da takımları için çalışmak istiyor. Sonra topu aldıklarında takımı ileri taşıyorlar. Enciso'nun kesinlikle bu tür bir 10 numara olduğunu düşünüyorum.

“Şunu söylüyorum: İstikrarı da gösterebilirse, ki yeteneği olduğunu biliyoruz, mesele bunların hepsini bir araya getirip getiremeyeceği. Ayrıca bunu her hafta düzenli olarak yapabilecek mi? Yapabileceğinden oldukça eminim.”

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Paraguaylının uzun vadeli sözleşmesi var

Enciso, Ipswich'e ikinci kez katıldığında kendisini 2031'e kadar kulübe bağlayan beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Ipswich'in yakın zamanda oyuncuyu satmayı düşünmesine gerek olmadığı açık.

Ipswich, en üst ligdeki son sezonuna yeterince sağlam bir başlangıç yaptı . Bu sezon 10 maçta 11 puan toplayarak tabloda 14. sıraya yerleşen takım, millî aranın ardından cumartesi günü Tottenham deplasmanında yeniden sahaya çıkacak.