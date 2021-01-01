Morgan De Sanctis trafik kazası geçirdi! Yoğun bakımda

Galatasaray'ın eski kalecisi ve Roma Sportif Direktörü Morgan De Sanctis trafik kazası geçirdi.

takımlarından 'nın sportif direktörü Morgan De Sanctis'in trafik kazası geçirdiği bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, bir dönem forması da giyen eski futbolcu, başkent Roma'daki Cristoforo Colombo Caddesi üzerinde ciddi bir trafik kazası geçirdi.

Kazanın ardından ilk olarak Villa Stuart Kliniğine götürülen oradan da Gemelli Hastanesine sevk edilen De Sanctis, gece karnından bir operasyon geçirdi. Sabah saatlerinde de dalağından ameliyat edilen 43 yaşındaki De Sanctis'in yoğun bakımda olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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De Sanctis'in kaburgasında kırıklar olduğu da kaydedildi.

Roma takımının sportif direktörü olan eski İtalyan milli kaleci De Sanctis, 2008-2009 sezonunda Galatasaray forması giymişti.

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Galatasaray Kulübü, DE De Sanctis için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Eski kalecimiz Morgan De Sanctis'in trafik kazası geçirdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Sanctis'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.