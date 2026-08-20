Moreira: "Milan'da oynamak, kupalar kazanmak demektir; buraya gelmek bir şok"

Milan'ın resmi kanallarına konuşan Diego Moreira, Milan'ın yaz transfer dönemindeki son transferi olarak şu ifadeleri kullandı:





MOREIRA'NIN MILAN'A GELİŞİ HAKKINDAKİ SÖZLERİ

"Biraz şaşırdım çünkü Milan'da oynamak, kupalar kazanmak ve büyük şampiyonların forma giydiği görkemli bir tarihe sahip kulübün parçası olmak demek. Milan büyük bir kulüp, belli beklentileri var ve buraya gelmek benim için doğru zaman".





MOREIRA'NIN HEDEFLERİ

"Takım çalışması olmadan hiçbir hedefe ulaşmak mümkün değil. Sahada ve antrenmanda takım arkadaşlarım için her şeyimi vereceğim, taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışacağım. Benim için mutlu olmak önemli ve hedeflerimize ulaşmaya, ligi kazanmaya ve kazanılması mümkün olan her şeyi kazanmaya çalışacağım".





MOREIRA TARAFTARLARA KENDİNİ TANITTI





"İnsanlar beni sosyal medyada görüyor, orada hep gülüyorum ve dans ediyorum ama bu her zaman böyle olduğum anlamına gelmiyor. Çalışma zamanı geldiğinde bunun farkındayım. Hayatımdan ve kariyerimden ne istediğimi biliyorum, başarılı olmak ve hedeflerime ulaşmak için ne yapılması gerektiğini biliyorum. İnsanlar şunu anlamalı: Ben sempatik biriyim ama ne zaman odaklanmam gerektiğini biliyorum, takım arkadaşlarım ve taraftarlar için sahada her şeyimi verebilirim. Bu asla değişmeyecek, bu benim bir parçam. Ne istediğimi ve nereye varmak istediğimi biliyorum. Ne yapmam gerektiğini biliyorum ve bunu yapacağım. Bu insanın kendisine bağlı: Büyümeni sağlayan o hayvani içgüdüyü kendi içinde bulmak önemli. O içgüdü bende var. Eğer bir şeyi isteyen sen değilsen, herkesten yardım isteyebilirsin ama hiçbir şey değişmez".





MOREIRA KENDİNİ ANLATTI

"Ben hep gülerim, her zaman mutluyum ve insanları neşelendirmeye çalışırım. Kendimi tanımlamak için en iyi kelime neşe. Beni ben yapan şey, kültürlerin ve kökenlerimin karışımı".





MOREIRA VE AİLESİNİN ÖNEMİ

"Ailem bana her zaman topla doğduğumu söyler. Bundan mutluyum ama ne babam ne de dedem beni futbol oynamaya itti. Kimse beni zorlamadı, kimse bana ne yapmam gerektiğini söylemedi. Yaptığım tek şey futbol oynamak ve bundan keyif almak. Babam da futbol oynuyordu, o da kendi kariyerini yaptı ve izini bıraktı. Annem benim için çok önemli ve hayatımda kimsenin üstlenemeyeceği bir role sahip. Bana her şeyi veriyor ve benim için her zaman her şeyi yaptı".





MOREIRA VE MÜZİKLE MODAYA OLAN TUTKUSU

"Günün her anında müzik dinlerim. Antrenmana ya da maça giderken de, evde yalnızken de. Müzik önemli, beni mutlu ediyor. Bazen üzgün olabiliyorum ama müzik dinlemek ruh halimi değiştiriyor ve bana şarkı söyleme, dans etme isteği veriyor. Bu benim bir parçam. Break dance'ı çok seviyorum. Çocukluğumdan beri dans ediyorum, bunu uzun süre yaptım ama sonra dans ile futbol arasında seçim yapmam gerekti ve bence doğru seçimi yaptım. Yaptığım seçimden çok mutluyum. Milano modanın başkenti. Akşam yemeğine ya da alışverişe çıktığımda iyi giyinmeyi, rahat ve şık hissetmeyi seviyorum. Benim için doğru kıyafetleri giymek önemli. Ben sade bir çocuğum".