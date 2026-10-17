Leganes ile Cordoba arasındaki maçın hakem raporu, Madrid ekibinin forvet oyuncusu Alvaro Morata'nın kırmızı kart görmesine ilişkin detayları ortaya koydu. Leganes, dün akşam Butarque Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 1-0 kaybederek İspanya İkinci Ligi'nde üst üste dördüncü yenilgisini aldı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, maçta kulübün bu sezonun en dikkat çekici transferi olan Morata'nın, sahada yalnızca yarım saat kaldıktan sonra oyundan atılmasıyla ilgi odağı oldu.

Madridli forvet 63. dakikada Soko'nun yerine oyuna girmiş, ardından hakem Eder Mayo'dan ikinci sarı kartını görerek 91. dakikada oyundan atılmıştı.

İlk sarı kart, Morata'nın sahaya girişinden sadece yedi dakika sonra geldi.

Hakem raporunda yer alan bilgilere göre oyuncu, ilk sarı kartı "bir rakibe hakaret veya tehdit içermeyen şekilde karşı gelmesi" nedeniyle gördü; olayın diğer tarafında Cordoba oyuncusu Isma Ruiz vardı.

İkinci sarı kart ise maçın uzatma dakikalarında geldi. Hakem, raporuna yazdığına göre Morata'yı "kararlarımdan biri hakkında teknik nitelikte yorumlar yapması" nedeniyle cezalandırdı.

Hakem, raporun oyundan atılma durumları bölümünde, eski İspanya milli takımı oyuncusunun kart birikimi sonucu kırmızı kart gördüğünü belirtti.

Bu, Morata'nın futbol kariyerinde bu kategorideki müsabakalarda gördüğü ilk kırmızı kart oldu; Leganes'e transferinden bu yana kariyerinde iyi bir başlangıç yapamadı.

Forvet oyuncusu, 4 Eylül'de Las Palmas karşısında yaptığı ilk çıkıştan bu yana toplam 434 dakika sahada kaldığı yedi maç oynadı, ancak henüz gol kaydedemedi.

Morata, takımının önümüzdeki cumartesi Real Mallorca ile yine Butarque Stadı'nda oynanacak maçında forma giyemeyecek.



