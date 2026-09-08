Kendine has samimiyetiyle Alvaro Morata, Jose Mourinho'yu bir kez daha gündemin merkezine taşıdı. İspanya'dan ayrılmasının üzerinden yıllar geçtikten ve Milan, Galatasaray ve Como arasında iniş çıkışlı deneyimler yaşadıktan sonra, İspanya Milli Takımı forması giyen forvet bu kez kendini İkinci Lig'de mücadele eden Leganes'te buldu.

Buna rağmen Morata, kendisine Real Madrid'de ilk fırsatı veren adamı unutmadı ve alaycı bir itirafla, Mourinho'nun yeni patlamasını dört gözle beklediğini açıkladı.

Köklere dönüş: Leganes'in hırslı projesi

2014'te Atletico Madrid'den ayrılmasının ardından, aradığı istikrarı bulamadığı deneyimler yaşayan Morata, özellikle Como'da Cesc Fabregas yönetiminde az forma şansı bulmasının da etkisiyle, kiralık olarak sezon sonuna kadar Leganes kapısından Madrid'e dönmeyi seçti.

Manu Carreno ile "El Larguero" programına konuşan başkent çocuğu, bu adımdan mutlu görünüyordu ve şunları söyledi: "Bence bu harika bir proje; kulübün ve sahiplerinin güçlü bir bağlılığıyla birlikte son derece umut vadeden bir proje. Kulübe katıldığımdan bu yana pek çok oyuncu bu projeye ilgi gösterdi ve bana onu sordu. Tüm bu medya ilgisini beklemiyordum. İşlerin yürüyüş şeklini, çalışanlarını ve stattaki muhteşem atmosferi çok sevdiğim bir kulüp."

"Bunu bekliyordum, çünkü beni güldürüyor"

Takımının Real Betis karşısında aldığı yenilginin ardından Jose Mourinho'nun hakemlere yönelik öfkeli açıklamaları sorulduğunda, Morata Portekizli teknik adamın eski versiyonunun geri dönüşünden duyduğu hayranlığı gizlemedi.

Morata gülerek şunları söyledi: "Açıkçası, böyle bir şey söylemesini dört gözle bekliyordum çünkü beni güldürüyor."

"Cadena Ser" radyosuna verdiği demeçlerde, Mourinho'nun ortamı nasıl kızıştıracağını ve futbolu nasıl daha keyifli hale getireceğini bildiğini de ekledi: "Eğer bir futbol taraftarıysanız, eminim ki insanlar o bunu der demez onu izleyecek ve onu arayacaktır. Sonuçta bunu daha eğlenceli hale getiren de bu."

Ve devam etti: "Bir taraftar olarak, Atletico Madrid'in La Liga'yı kazanmasını dilerim, ama maçın da tadını çıkarıyorum. Şimdi, bir El Clasico maçı olursa, Mourinho'yu görmek için onu da izlerim."

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Kimseyi kayıtsız bırakmayan basın toplantıları

Morata sözlerini, oyuna özel bir tat kattığı için bu tür ateşli basın toplantılarının destekçisi olduğunu vurgulayarak tamamladı ve şöyle dedi: "Kesinlikle medyada kimseyi kayıtsız bırakmıyor."

Morata'nın konuşması yalnızca Mourinho'yla sınırlı kalmadı; aynı zamanda Leganes'teki yeni dönemine, İspanyol futbolunun zirvesine geri dönme hırsına, 2026 Dünya Kupası için milli takım kadrosundan çıkarılmasının perde arkasına ve Rodri ile Julian Alvarez gibi isimlere dair görüşlerine de değindi. Ancak Mourinho hakkındaki açıklaması en dikkat çekici başlıktı. The Special One'ın tartışmalı versiyonuyla geri dönüşü, tek başına Morata'yı ekran karşısına oturtmak için yeterli bir sebep haline geldi.